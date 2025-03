Izraelská vláda rozhodla o odvolání šéfa Šin Betu. Netanjahu ho považuje za příliš ‚měkkého‘

Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v noci na pátek jednomyslně schválila odvolání šéfa vnitřní zpravodajské služby Šin Bet Ronena Bara. Ve funkci má skončit 10. dubna. Netanjahu kabinetu sdělil, že v Bara ztratil důvěru po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023. Informoval o tom zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s tím, že je to poprvé v izraelských dějinách, co vláda odvolala šéfa Šin Bet.

