Izraelské nedělní útoky na Pásmo Gazy si vyžádalo nejméně 40 obětí a desítky obytných budov
Při izraelských úderech v Pásmu Gazy v neděli zahynulo nejméně 40 lidí, z toho minimálně 28 ve městě Gaza, kde izraelská armáda pokračuje v ofenzivě. S odvoláním na tamní úřady, nad nimiž má kontrolu teroristické hnutí Hamás, to uvedla agentura Reuters.
Izraelská armáda za neděli podle úřadů zničila ve městě Gaza nejméně 30 obytných budov. Podle serveru The Times of Israel (ToI) armáda potvrdila, že v neděli vzdušnými údery ve městě zasáhla čtyři výškové budovy, které podle jejího tvrzení Hamás využíval ke sledování okolí a pohybu izraelských jednotek.
Izraelská armáda podle Reuters už několik týdnů operuje uvnitř nejméně čtyř východních čtvrtí města Gaza, z nichž tři proměnila v sutiny. V sobotu armáda oznámila, že z města, v němž před válkou žilo přibližně milion obyvatel, odešlo už více než 250 000 lidí. Podle tamní civilní obrany odešlo přibližně 68 000 lidí, píše agentura AFP.
Někteří obyvatelé nicméně i přes opakované izraelské výzvy k odchodu na jih pásma odmítají město opustit. Mnozí obyvatelé města i celého pásma byli v minulých měsících nuceně vysídleni vícekrát. Obyvatelé mají mimo jiné podle izraelské armády odejít do oblasti Mavásí na jihu pásma.
Mavásí je takzvaná humanitární zóna, kde žijí stovky tisíc uprchlíků, velká část z nich ve stanech. Humanitární zóny jsou oblasti označené v minulosti Izraelem jako bezpečné, do kterých se podle izraelské armády mají stahovat obyvatelé z bojových zón Pásma Gazy. Mavásí se navzdory svému statusu humanitární zóny stala cílem izraelských vzdušných úderů opakovaně.
Počet lidí, kteří zemřeli v důsledku akutní podvýživy, podle nedělních údajů tamního ministerstva zdravotnictví, které je pod kontrolou Hamásu, vzrostl na 422, včetně 145 dětí. Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost 22. srpna uvedl, že v governorátu města Gaza propukl hladomor a že do konce září se může rozšířit i do oblastí kolem měst Chán Júnis a Dajr Balah.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů tamního ministerstva zdravotnictví bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 871 Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.