Expert o střetech na Chrámové hoře: Když se dostanou do politiky náboženské symboly, je to nebezpečné

V noci na středu se střetla izraelská policie s Palestinci na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Policisté pronikli do mešity Al-Aksá v reakci na chystané výtržnosti ze strany Palestinců. Situace eskalovala natolik, že z Gazy byly vystřeleny rakety na Izrael. Ten zareagoval náletem na Pásmo Gazy. „Bojím se souběhu všech těch věcí dohromady. A doufám, že rozum převáží na všech stranách," říká analytik Jiří Schneider.

Jak významný může být poslední incident v jeruzalemské mešitě Al-Aksá a na Chrámové hoře? Je to výjimečná událost, nebo se dá považovat jenom za další v řadě izraelsko-palestinských půtek a konfliktů?

Je další v řadě, není bezprecedentní, ale ten rozsah je významný. Já bych nepodceňoval mobilizační potenciál, který má toto symbolické místo.

Ne nadarmo kolem Chrámové hory chodily všechny izraelské vlády po špičkách. I po šestidenní válce, kdy se Chrámová hora dostala pod izraelskou zprávu, tak se velmi rychle potlačily tendence židovských extremistů, které to svádělo k tomu, že tam zboří tu mešitu a obnoví třetí židovský chrám.

A velmi rychle se Izraelci přihlásili k tomu, že platí status quo – který je starší než minulé století, utvářel se postupně, je velmi delikátní a zaručuje přístup za určitých pravidel věřícím všech třech náboženství, pro která jsou v Jeruzalémě svatá místa.

Takže ten mobilizační potenciál je větší, než když dojde k velmi náročnému konfliktu někde jinde na Západním břehu nebo v Gaze. Vůči tomu se ostatní můžou stáhnout a říkat si: No tak to jsou ti fanatici, extremisté, to se nás netýká.

Ale pokud se tím hřištěm stane místo modliteb, kde si to spolu budou rozdávat extremisté z obou stran, tak to je velmi vážné a je to rozbuška, která může mít nevídané důsledky.

Noční razii izraelských policistů odsoudila Liga arabských států. Jakkoliv asi nebude mít její mimořádné setkání vliv, tak je zajímavé, že Liga z násilí obviňuje postupy současné krajně pravicové izraelské vlády. Dokonce tyto postupy označuje za extremistické. Změnil se nějak přístup izraelského kabinetu od nástupu k moci koncem loňského roku právě k těmto věcem?

Změnil. Ta situace je odlišná v tom smyslu, že Benjamin Netanjahu, ačkoliv byl několikrát premiérem a má ohromně dlouhý politický život, tak nikdy nebyl premiérem ve vládě, kde by nebyl ve středu. Byl tím moderátorem, který se může vždy odvolat na to, že má nalevo a napravo nějaké křídlo, kterému musí dělat ústupky.

Teď má všechny napravo od sebe. A to je pro něj pozice nová a nepříjemná. Ukazuje se to na tom, že souběžně, a to je taky nebezpečné, probíhá v Izraeli velmi vážná politická krize, která se týká postavení soudů a opatření, která vláda dělá ve vztahu k systému rovnovah mezi soudní, výkonnou a parlamentní mocí v Izraeli.Takže je to velmi vratká situace pro izraelského premiéra. A já chápu to, že on vysílá ujištění, že nechce měnit status quo, ale pozici k tomu nemá příliš silnou.

Může situace teď po noční razii ještě nějak eskalovat? Dá se to čekat, když radikálové z hnutí Hamás v Gaze vystřelili devět raket a Izrael odpověděl leteckým útokem? Kam to dál nejspíš půjde?

Eskalace z Gazy a rakety z Gazy, to je bohužel rutina. Tam se nebojím, že to má nějaký velký potenciál.

Bojím se souběhu všech těch věcí dohromady. A doufám, že rozum převáží na všech stranách.

Myslím, že to není pro nikoho výhodné, aby se do toho dostala symbolická rovina. Když se do politiky dostanou náboženské symboly, tak je to vždycky nebezpečné.