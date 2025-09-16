Izraelský admirál: válka neskončí, dokud Hamás neuvidí politický horizont dvou států
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajoval letecký útok na vilu v katarské metropoli Dauhá, v níž se před týdnem sešli představitelé hnutí Hamás. Podle bývalého velitele izraelského námořnictva Ami Ajalona, ale útok jen překazil pokus o ukončení války. „Pokud je cílem přivést zpět rukojmí, tak tato operace tento cíl torpédovala. Pokud ale nechcete válku skončit a chcete zachovat vládní koalici, tak to smysl dává,“ podotýká pro Radiožurnál.
Minulý týden Izrael zaútočil ze vzduchu na vůdce Hamásu v katarské metropoli Dauhá, tedy mimo izraelské území, navíc v zemi, která hostí jednání o příměří. Vy máte bohaté zkušenosti s izraelskými vojenskými operacemi v zahraničí – jako účastník i velitel. Jak hodnotíte útok v Dauhá?
Za prvé, z operačního hlediska to byl neúspěch. Pokud cílem byli vůdci Hamásu, tak jsme cíle nedosáhli. A upřímně řečeno, v tomto případě si nejsem jistý, zda úplně rozumím smyslu, který ta operace měla mít.
Rozumím totiž Hamásu tak, že jeho lídři v zahraničí jsou umírněnější než vůdci působící uvnitř v Gaze. I proto se v tom útoku úplně nevyznám. Nechápu, jak nás to přivede k „lepší realitě“, což je definice vítězství. A dovolte mi říci, to není jen můj názor, podle průzkumů dnes 70 procent Izraelců věří, že jsme útočili jen proto, aby se zabránilo dohodě, o které se v Kataru diskutovalo. Nemluvíme o míru, jen chceme přivést zpět rukojmí. Pro izraelskou společnost je to opravdu zásadní problém.
Takže v Dauhá se mělo diskutovat o dohodě, která by zahrnovala okamžité propuštění izraelských rukojmích. Jaký má smysl útočit na jednání, která mají vést k osvobození rukojmí?
Teď bych mohl zopakovat svou předchozí odpověď, ale chci posluchače upozornit, že tady nereprezentuji izraelskou vládu. Ani izraelskou společnost. To, co říkám, je můj osobní názor.
Když se snažíte pochopit Izrael, musíte vědět, že existují dva různé Izraele. Já vidím Izrael jako stát, který by měl být židovským demokratickým státem. Z vojenského hlediska věřím, že je to naše jediná příležitost, jak si zachovat naši bezpečnost a identitu. Ale jsou lidé, kteří to chápou úplně jinak než já, tedy demokracii a judaismus.
Takže diskutujeme o tom, že mezi izraelskými kmeny vládne velký rozkol, a to se opět týká vaší otázky. Pokud je cílem přivést zpět rukojmí a ukončit válku, což většina Izraelců chce, tak tato operace svým způsobem cíl torpédovala. Ale pokud nechcete válku skončit a chcete zachovat naši současnou vládní koalici, tak to pravděpodobně nějaký smysl dává.
Chápu, co říkáte o dvou různých táborech a tak dále, ale řeknu to jinak: existuje určitá posloupnost velení a vy jí rozumíte lépe než kdokoli jiný. Teď se dozvídáme, že před útokem v Dauhá byla armáda proti, tajná služba Mosad byla také proti, a přesto byl útok proveden. Jak je to možné?
To je demokracie. Demokracie má – aspoň pro mě – jediný životaschopný politický rámec. Ale i v demokracii platí, že zvolené vedení, vládní ministři, jsou ti, kteří rozhodují, a ostatní to se vší úctou přijímají. Byl jsem admirálem a velel jsem námořnictvu, byl jsem členem našeho generálního štábu. Ale když se premiér a kabinet rozhodli, musel jsem poslechnout.
Jistě, můžete také rezignovat, odejít do penze. Mimochodem, myslím, že o tom dnes mnoho lidí přemýšlí. Myslím, že každý, kdo je v mocenské pozici, neustále čelí dilematu, zda se bude řídit politikou nebo tím, v co věří. V demokracii to ale jinak nejde.
Nechme samotný útok v Kataru být. Co podle vás přijde teď? Katar pořádá mírová jednání od samého začátku tohoto konfliktu. Existuje nějaká země, která by to mohla převzít? Například Egypt?
Zaprvé, Katar byl hlavním partnerem při dosahování dohody. Na druhé straně jsou Katařané velkými podporovateli Hamásu. Nejen finančně, ale také ideologicky. Jsou vnímáni jako společní rivalové a někdy i nepřátelé mnoha dalších sunnitských států v regionu. A tak je to velmi citlivá otázka.
Ano, Egypt může být prostředníkem mezi námi a Palestinci. Amerika v tom může udělat hodně. Na Blízkém východě se nic nedá líčit jako čistě bílé nebo černé. Je mnoho odstínů. Uznávám, že byl Katar velmi produktivní, pomohl dosáhnout dohod. Osobně však dávám přednost tomu, aby jednání vedli Egypťané.
Nabídnout politický horizont
Minulý rok jste v rozhovoru řekl: Kdybych byl Palestinec, bojoval bych proti těm, kteří okupují mou vlast. Řekl byste dnes totéž?
Samozřejmě. Podívejte, myslím si, že pro státníky, admirály nebo generály je nejdůležitější pochopit, o co nepříteli jde. Pokud tomu nerozumíte, nebudete schopni dosáhnout vítězství. Nebudete ho schopni porazit. O tom je historie vojenství. Proto američtí generálové čtou všechny ty knihy, které kdysi sepsali němečtí generálové. Musíte pochopit způsob protivníkova myšlení, co bude dělat, jaká bude jeho reakce, jeho strategii, jeho taktiku.
A tragédie je dnes v tom, že nerozumíme nepříteli. Takže moje odpověď byla, že když pochopíme, co je to Hamás, nebudeme bojovat proti Palestincům. Nemyslím si, že bojujeme proti Palestincům. Bojujeme proti Hamásu. Bojujeme proti teroristické organizaci Hamás a jejímu vojenskému křídlu, což jsou Brigády Kassam.
Je tragédií, že Hamás dnes pro někoho představuje sny o palestinském státě. K tomu, abyste porazili Hamás, musíte mu rozumět. Takže tvrdím, že každý vojenský velitel, který bojuje s Hamásem, mu musí rozumět. Nemůže říct, nechápu, proč proti nám válčí. Pokud to nechápe, válku nikdy nevyhraje.
Bývalý premiér a dlouholetý voják a velitel Ehud Barak, kterého znáte mnohem lépe než my, na začátku tohoto současného konfliktu řekl, že Hamás není jen vojenská organizace, je to také myšlenka, koncept. Proto podle Baraka nelze Hamás porazit pouze vojenskou cestou. Souhlasíte?
Já jsem totéž říkal dřív než Ehud Barak. Takže ano, souhlasím. Hamás je ideologie s vojenským křídlem. A když se snažíme pochopit dnešní válku, všimněme si: porazili jsme Hamás z vojenského hlediska. Všech vojenských cílů bylo dosaženo. Použitím síly nemůžeme nic víc dosáhnout. Říkají to všichni naši generálové. Nejen Ehud Barak, nejen já, bývalí velitelé, všichni lidé, kteří dnes velí. Opakují naší vládě a našemu lidu: použitím síly nemůžeme ničeho dosáhnout.
Jediný způsob, jak porazit Hamás, je nabídnout mu politický horizont, což znamená, že budou bojovat za svou svobodu, aby viděli konec okupace. Dokud před sebou neuvidí politický horizont, který jim přinese realitu dvou států, budou bojovat dál. Dokud tohle nepochopíme, tato válka neskončí.
To mi připomíná jiný váš výrok: Jediný způsob, jak Izraelci dosáhnou vlastní bezpečnosti, je dát Palestincům naději. Tím myslíte onen horizont, který mají Palestinci vidět před sebou?
Ano, přesně tak. A mimochodem, napsal jsem to do své knihy. Takže je to černé na bílém a nemůžu to zapomenout. Napsal jsem to, když se mě ptali, co jsem se naučil v tajné službě Šin Bet. Budeme bezpeční, pouze když oni budou mít naději. Mimochodem, když jsem to řekl svým izraelským přátelům, mysleli, že jsem se zbláznil: „O čem to mluvíš? O žádnou naději nejde, tohle je válka!“
Řekl jsem, že dokud nepochopíme, proč oni tu válku vedou, nemůžeme zvítězit. Víte, v Izraeli se často uchylujeme k vojenskému vyjadřování. Řekl jsem jim: Tak dobře, povím vám to po vojensku. Když čelíte nepříteli, který nemá co ztratit, stává se velmi, velmi nebezpečným, protože nic nemá. Nemůžete ho nijak odradit. Jen v případě, že mu dáte nějakou naději, pak mu budete moci něco vzít. To musíme vytvořit. Jinak budeme bojovat s tím nejnebezpečnějším nepřítelem, který nemá co ztratit. Spáchá třeba i sebevraždu. A v jistém smyslu tohle dnes vidíme v Gaze.
Více ideologií Netanjahua
Je správné tvrdit, že násilí začalo útokem Hamásu 7. října 2023?
Pokud se mě zeptáte, o co v téhle válce jde, řeknu vám, že to je úplně jiný typ války než obvykle. Není to válka mezi státy. Je to válka mezi dvěma stranami, společnostmi, lidmi a kmeny o jejich sny, o způsob, jakým vidí budoucnost, o kolektivní narativy minulosti, o identity. Je to víc než běžná válka mezi státy. Obvykle zahajujeme válku, abychom změnili hranice. Nebo kvůli zdrojům, nebo čemukoli jinému. Tohle je méně racionální a trvá to už více než 140 let. Taková je naše válka.
Ale ta probíhající operace nebo vojenská kampaň, nebo jakkoli jinak to nazýváte, tohle konkrétně začalo masakrem, hrůzou a násilím Hamásu 7. října. A naše odvetná vojenská kampaň byla spravedlivá. Neměli jsme jinou alternativu. Ale musíme pochopit, že rozděleni nejsme jen my. Rozděleni jsou i oni. A Hamás je malá menšina s úplně specifickým cílem. Neakceptují princip dvou států. Pro ně je koncept dvou států noční můrou. Takže jediný způsob, jak porazit Hamás a posílit fragmentovanou palestinskou společnost, je prezentovat realitu dvou států.
Co si myslíte o premiéru Benjaminu Netanjahuovi? Znáte ho asi dobře.
Ne, neznám. Potkával jsem ho, když jsem řídil tajnou službu Šin Bet. Tehdy jsem se s ním setkával alespoň jednou týdně na šest očí, chápete, my dva a zapisovatel, který píše protokol. Ne, neznám ho. Nevyznám se v jeho psychologii.
Dobře, ale co si o něm myslíte? Obhajoval myšlenku dvoustátního řešení, teď o tom vůbec nechce přemýšlet. Dá se to nějak pochopit?
Je velmi snadné to pochopit. Ale velmi těžké to ospravedlnit. Netanjahu nemá žádnou ideologii. Jeho veškerou ideologií je zůstat u moci. A aby se u moci udržel, změní své názory, změní svou politiku, změní ideologii. Je mu to jedno. Chce prostě zůstat u moci – to je jeho cesta.
Když pochopil, že kvůli moci musí představit koncept dvou států, udělal to. A teď, když se může u moci udržet jen, když bude proti tomuto konceptu, tak předvádí to, co vidíme dnes. Takže ideologií Netanjahua je moc.
Co si myslíte o roli novinářů ve vojenském konfliktu? Víme, že vojenští velitelé se na novináře ve válce nedívají vždy příznivě, ale když mluvíme o posledních téměř dvou letech, izraelská vláda nedovoluje zahraničním novinářům vstup do pásma Gazy. Je to moudré?
Myslím, že je to obrovská chyba. Když jsem byl mladý, měl jsem skvělého učitele na řečtinu a starověkou řeckou literaturu. Vyprávěl nám příběh Médeiy, královské dcery, která zabila své děti. Učitel nám vysvětlil, že není třeba představovat scénu toho masakru publiku. Stačí, když uvidí prázdné jeviště a uslyší dětský pláč. Tím bude efekt mnohem silnější.
A přesně to v jistém smyslu vláda dělá. Když nic neukážeme, lidé nerozumějí, nevědí, co se děje. A představivost vždycky vytvoří mnohem silnější efekt. Tomu se bránit nelze. Nemůžeme ukázat, že naším cílem není zabíjet nevinné. Samozřejmě nemůžeme ospravedlnit všechno, co v Gaze děláme. To platilo při válce v Afghánistánu, v Iráku, i kdekoliv jinde. Ale bez novinářů nemůžeme lidem a mezinárodnímu společenství, prezentovat ani naše záměry. Pokud nedovolíme reportérům, aby referovali, co viděli, nemůžeme se bránit.
Měl jste úspěšnou vojenskou kariéru, vedl jste tajnou službu, sloužil jste jako ministr... Ale také jste před 22 lety spoluzaložil mírovou iniciativu, Hlas lidu. Čeho jste chtěl dosáhnout?
Chtěl jsem dosáhnout lepší reality. A trvalo mi mnoho let, než jsem pochopil, že lepší reality bude dosaženo pouze tehdy, když pochopíme, že v Izraeli žijí dva národy. Oba mají svá práva na sebeurčení. Každý z nich se považuje za vyvolený národ, který si zaslouží území, stát a místo, kde si bude, udržovat a chránit svou kulturu a jazyk.
Takže máme jen dvě možnosti: buď tento kus země rozdělíme, nebo ne. Nerozdělit znamená, že si nezachováme identitu židovské demokracie a oni si nezachovají identitu jako Palestinci. Takže to nepřipadá v úvahu, protože násilí nakonec zvítězí. Mimochodem myslím, že jsem to pochopil až během první intifády. Sdílel jsem sen, že vytvoříme židovský stát na izraelské půdě, která je naše. Až ve chvíli, kdy jsem se setkal s Palestinci, když jsem pochopil jejich příběh, až když jsem pochopil jejich city k zemi a k místu, a když jsem čelil jejich násilí, došlo mi, že jediný způsob jak pochopit nepřítele, je se s ním setkat.
Válka se nevede proto, aby se zabíjeli lidé, ale aby se vytvořila lepší realita. Ale abych to shrnul, znal jsem velmi, velmi významného učence. Byl to armádní generál, napsal velmi důležitou knihu Válka a strategie. A v jedné kapitole říká, že existují dva způsoby, jak vidět nepřítele. Generál vidí nepřítele jako cíl. Abyste zvítězil, musíte cíl zničit. Proto vás poslali na bojiště.
Ale státník by měl stejného nepřítele vidět jako skupinu lidí, se kterými bude muset den poté vyjednávat. Takže odpověď na vaši otázku je, že jsem měl jako admirál možnost vnímat naše sousedy, naše nepřátele, oběma způsoby. Zabil jsem mnoho lidí a nejsem na to hrdý, ale později jsem pochopil, že myšlenka zabíjení je oprávněná pouze tehdy, když není jiná možnost. Hlavní je vytvořit lepší realitu.
Četl jsem, že žijete v izraelské vesnici, která byla kdysi etnicky vyčištěna od Palestinců. Vadilo by vám, kdyby se Palestinci vrátili? Toleroval byste je jako sousedy?
To je přesně realita, ve které žijeme. Ptáte se na Palestince, kteří kdysi žili v naší vesnici – v mé vesnici, žiji v pohoří Karmel, máme 12 nebo 13 archeologických vrstev. Desítky tisíc let zde žili lidé a pěstovali svou kulturu. My dříve než Palestinci. Naše válka za nezávislost byla jasně spravedlivá válka. Protože jsme přijali rezoluci OSN o rozdělení na dva národy a oni ne. Začali s námi bojovat.
Přišli jsme, abychom se válce vyhnuli, ale oni nás do války zatáhli. Tohle je důsledek. Dnes musíme akceptovat, že náš kus země je třeba rozdělit. Víte kolikrát k nám domů přišli lidé a říkali: „Tady jsme kdysi bydleli.“ A já jim nabídl kávu, ovoce a vodu. Nestali jsme se přáteli, protože to byla jen krátká návštěva. Ale už to je můj domov, neopustím ho.