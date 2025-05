Izraelský Iron Dome je malý systém, Trumpův Golden Dome má využít zbraně ve vesmíru, popisuje generál

Prezident USA Donald Trump představil Golden Dome, tedy plány na obranný systém před vzdušnými útoky. Cena: 175 miliard dolarů. Součástí mají být technologie nové generace na souši i na moři a poprvé také zbraňové systémy ve vesmíru. Program má být funkční do konce Trumpova mandátu. „Myslím, že je to reálné, ale nebude to dokonalý Golden Dome,“ říká pro Radiožurnál generálporučík v záloze Pavel Macko, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska v NATO. Rozhovor Washingotn 19:01 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generálporučík Pavel Macko, bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Má Trumpův plán, respektive projekt Pentagonu, jasnější obrysy? Víme, jak by měl být celý systém protiraketové obrany nastaven?

Má širší obrysy, protože to není úplně nový plán. Jak si vzpomínám, tak začátkem roku 2019 měly Spojené státy novou velkou strategii pro aktualizaci protiraketové obrany. A právě tehdy už se mluvilo o těchto zařízeních, včetně umístění interceptorů (protiraketových střel, pozn. red.) do vesmíru. A tehdy se dokonce mluvilo o jednom bilionu, to znamená o 1000 miliardách dolarů.

To znamená, že teď už Donald Trump ve své druhé vládě jen vytahuje konkrétní výsledky předchozího výzkumu a vývoje. Měli by mít určitě satelity na nízké orbitální dráze. Mají být nové interceptory, které jsou schopné zasáhnout i hypersonické rakety ještě při počáteční fázi letu. A kromě toho by se měly nasadit nové námořní a pozemní platformy. Teď mají systém, který je na Aljašce a v Kalifornii. Ale mají i námořní systém Aegis, který se používá jako ochrana proti balistickým raketám, jehož pozemní verze je instalovaná v Redzikowě v Polsku.

Je to promyšlený tah. To, co vidíme, je jen část z celého původního záměru. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj.

Pokud Golden Dome vychází z principu, na kterém je založen izraelský systém Iron Dome, tedy Železná kopule, nakolik je přenosný do podmínek Spojených států s rozlohou 400krát větší, než má Izrael?

Je třeba upřesnit, že podobný je jen název, ve skutečnosti z toho nevychází. Základní principy jsou jasné, potřebujete zabezpečit včasné zachycení příprav na odpálení balistických projektilů a zároveň musíte být schopni je dlouhodobě sledovat, ať už radarovými nebo dalšími senzory. To je společné i pro Iron Dome. Ale jinak je to úplně jiný systém.

Iron Dome je malý, lokální systém, který dokáže ochránit jedno město. Golden Dome je globální systém, který má využít satelitní sledování a v tomto případě už i umístění zbraní do vesmíru, které by dokázaly přímo likvidovat letící projektily nebo projektily těsně před odpálením. A je to doplněné pozemními a námořními prostředky, a dokonce pro určitý typ balistických raket i stíhačkami F-35, které mohou být vybavené raketami AMRAAM delšího dosahu. A ty by mohly také působit proti balistickým raketám.

A jak účinný by plánovaný systém mohl být? Opravdu je reálná vize, že by mohl ničit nepřátelské střely ještě před odpálením, jak jste řekl?

Samozřejmě, ale je tam riziko eskalace, protože tyto systémy už v sobě budou mít prediktivní algoritmy umělé inteligence, které si na základě symptomů a pohybu protivníka dokážou vyhodnotit pravděpodobnost přípravy na odpal, a tím pádem by to i zničily.

Momentálně zřejmě uvidíme rozmístění nízkoorbitálních satelitních sledovacích prostředků, které dají možnost lepšího sledování a včasného varování. Uvidíme vývoj nových interceptorů, to znamená nových raket. Američané totiž mají rakety SM-3 a SM-6, ale ty už jsou ve výzbroji poměrně dlouho. To znamená, že v nejbližší době uvidíme, že se objeví rakety nové.

Velmi se spekulovalo o systému usměrněné energie, tedy o laserech. Ale tam zatím byly velké výzvy z hlediska přesnosti zacílení na velké dynamické děje. Tedy je to technologie, která teprve začíná. A samozřejmě zdaleka není garancí. Ale je to něco podobného, jako když za studené války byla strategická obranná iniciativa.

Je to něco, čím by Spojené státy ve střednědobém horizontu dokázaly čelit výzvám ze strany Ruska, Číny, ale i dalších zemí, které mají v čím dál větším rozsahu hypersonické rakety, které se na konci dokážou ještě rozdělit na více projektilů. A vy to potřebujete zničit před tím, než se ty rakety rozdělí na více projektilů.

Stávající rozpočet 175 miliard dolarů na tento projekt by se podle příslušného výboru amerického Kongresu mohl v dalších dvaceti letech vyšplhat na více než 500 miliard. Je představitelné, že by Golden Dome byl spuštěn ještě za tohoto Trumpova prezidentského mandátu?

Myslím, že to je reálné. Protože, jak už jsem říkal, na systému už šest let pracovali, jen to zaniklo v šumu. Ale nebude to ten dokonalý Golden Dome, nebude to ten dokonalý strategický jaderný deštník. Bude to nasazení prvních elementů systému. A to za 175 miliard dolarů dokážou zrealizovat. Protože jak to oznamuje prezident Donald Trump, tak je to jednak částečně jeho propaganda - to, co dělá vždy - ale má to podložené tím, že může něco nasadit.

A to jsou ty prototypy, na kterých se šest let pracovalo. Ale celý systém nebude ani za 500 miliard. Jsem přesvědčený, že kdyby v tom pokračovali, bude to minimálně jeden bilion, to znamená 1000 miliard, jak se odhadovalo již před šesti lety. Ale cena bude spíše ještě vyšší.

Samozřejmě se ukáže, že některé ty záměry a koncepce jsou sériově nerealizovatelné. A budou muset najít alternativní řešení. Ale bude to systém ve vývoj. Je možné, že první vrstva tohoto systému bude nasazená do tří let a bude to deklarované jako velký pokrok.