Izraelský ministr obrany schválil plán ofenzivy do města Gaza. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat 60 000 záložníků, informovala ve středu agentura AFP s odvoláním na Kacovo ministerstvo. Podle serveru The Times of Israel (ToI) záložníci dostanou nejméně dva týdny na to hlásit se do služby a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.

Izraelský tank v Pásmu Gazy

Ne všichni záložníci se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty (ilustrační foto) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Na 60 000 rezervistů má být povoláno v několika vlnách, napsal ve středu také server ToI. Asi 40 000 až 50 000 se bude muset hlásit do služby 2. září. Další pak v listopadu a prosinci a zbytek v únoru a březnu příštího roku.

Už dříve tento měsíc izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán obsazení města Gaza, což vyvolalo silnou kritiku ze zahraničí kvůli obavám o další zhoršení už tak katastrofální humanitární situace civilistů.

Ve městě Gaza podle ToI nyní žije na 800 000 lidí, mnozí v domech poškozených bombardováním, s nímž začala izraelská armáda v říjnu 2023 v odvetě za útok palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Proti plánu na obsazení města Gaza protestují v posledních týdnech také mnozí Izraelci, kteří se obávají o životy rukojmích, které zadržuje Hamás.

Ofenziva do města Gaza má mít podle serveru ToI několik fází. V té první mají být vydávány evakuační výzvy pro civilisty, poté hodlá armáda město obklíčit a následně postoupit do jeho centra. Přípravná fáze operace už podle armády začala, a to ofenzivou na předměstích Gazy.

Polní nemocnice

Armáda ve středu také uvedla, že zahájila rovněž budování humanitární infrastruktury na jihu Pásma Gazy, kam se má přesunout zhruba milion lidí z města Gaza a jeho okolí. Na jihu být zřízeno také víc distribučních středisek a nejméně dvě polní nemocnice, o jejichž vytvoření jedná armáda s mezinárodními organizacemi, napsal server ToI s odvoláním na zdroj z armády.

Obnoven má být rovněž provoz v Evropské nemocnici ve městě Chán Júnis, na niž izraelská armáda zaútočila letos v květnu, protože ji Hamás podle ní využíval jako velicí středisko. Při úderu na tuto nemocnici Izraelci zabili Muhammada Sinvára, který byl od loňského října lídrem Hamásu v Pásmu Gazy.

Kac jednal o plánu obsazení města Gaza s armádními špičkami včetně náčelníka generálního štábu Ejala Zamira v úterý a plán schválil navzdory tomu, že Hamás v pondělí uvedl, že souhlasí s novým návrhem dohody o příměří, který vypracovali zprostředkovatelé dohody mezi Izraelem a Hamásem, což jsou Katar, Egypt a Spojené státy.

Izrael v reakci uvedl, že odpověď Hamásu zkoumá.

Server ToI ve středu napsal, že pokud by byla dohoda o příměří uzavřena, plán obsazení města Gaza by se pravděpodobně neuskutečnil.

