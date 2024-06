Izraelský mírový návrh obsahuje řadu ústupků. Dá se očekávat odpor vládních extrémistů, říká analytička

Jako rozhodující okamžik označil americký prezident Joe Biden třífázový izraelský návrh dohody o příměří. Zároveň vyzval, aby za ním – bez ohledu na politické tlaky – stál nejen Izrael, ale aby nabídku přijalo i palestinské hnutí Hamás. To ve svém prohlášení uvedlo, že izraelskou nabídku vnímá pozitivně a je připraveno o ní jednat. „Izrael v návrhu ustoupil v několika věcech,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál analytička Irena Kalhousová. Rozhovor Praha 15:49 1. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden přednesl izraelský návrh na řešení konfliktu v Pásmu Gazy | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Izraelský návrh má tři fáze. Co o nich víme?

Tyto fáze by měly být rozděleny na prvních šest týdnů, během nichž by měli být propuštěni izraelští „humanitární“ rukojmí. Mělo by jít o starší lidi, zraněné a taky ženy. A to výměnou za palestinské vězně a výrazné navýšení humanitární pomoci v Pásmu Gazy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Irenou Kalhousovou

Během těchto šesti týdnů by Hamás a Izrael měli jednat o tom, že ve druhé fázi definitivně ukončí boje. Protože v těch prvních týdnech by mělo dojít jen ke stažení Izraelců z oblastí s největší palestinskou populací a uzavření jakéhosi prozatímního příměří. K úplnému stažení Izraelců z Gazy by mělo dojít až během té druhé fáze. A třetí fáze by měla být o obnově Gazy.

O čem návrh zatím nemluví je, kdo by měl převzít vládu v Gaze po stažení izraelských jednotek. Ale mám za to, že ten plán je v těchto některých věcech vágní úmyslně.

Irena Kalhousová Irena Kalhousová je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako výzkumnice v Institute for National Security Studies v Tel Avivu a jako hlavní analytička v pražském Institutu bezpečnostních studií. Specializuje se na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě.

Jak si vyložit to, že tento izraelský návrh zveřejnil americký prezident Joe Biden a ne přímo izraelská vláda?

To je na tom to zajímavé. Podle mého názoru je tento návrh dílem tříčlenného válečného kabinetu a izraelských vyjednavačů, kteří vyjednávají s Hamásem prostřednictvím Kataru a Egypta. Nicméně je jasné, že v rámci izraelské vládní koalice bude vůči tomuto návrhu velká opozice zejména ze strany extrémistických pravicových stran.

Je také zajímavé, že americký prezident předložil tento plán v pátek večer, tedy v době, kdy začal šábes, takže bylo jasné, že se tito politici k návrhu do sobotního večera nevyjádří. A myslím, že to ukazuje, že chce americký prezident vytvořit na Izrael do jisté míry nátlak. Aby těmto politikům Benjamin Netanjahu nepodlehl, protože Američané chtějí tuto válku už ukončit. To je ta hlavní zpráva od amerického prezidenta.

Jak jde ale dohromady s tímto návrhem to, že premiér Netanjahu opět mluvil o válečných cílech své země. Že válka neskončí, dokud nebudou zničeny schopnosti Hamásu vládnout a provádět vojenské akce. Vyvažuje tímto prohlášením?

Dá se to tak říct. Netanjahu ve svém vyjádření bezprostředně po projevu amerického prezidenta Bidena řekl, že se v zásadě shoduje s cíli, které má Izrael – tedy zničit Hamás a osvobodit rukojmí. Konkrétně o tom návrhu, který představil americký prezident, ale nemluvil. Takže je jasné, že si nechává otevřená zadní vrátka kvůli členům své vlastní koalice.

Izrael nabídl Hamásu novou dohodu o příměří, řekl Biden a vyzval k ukončení bojů Číst článek

Nicméně Biden se tomu snažil ve svém projevu předejít tím, že zmínil, že Izrael už dosáhl svých cílů. Že Hamás už je natolik oslaben, že nebude schopen zopakovat akci ze 7. října. Je tedy vidět, že na sebe oba politici reagují. Biden přesně ví, v jaké politické situaci se Benjamin Netanjahu v Izraeli nachází. Chce na něj ale vyvinout tlak, aby dal přednost ukončení konfliktu a propuštění rukojmích před tím, aby si udržel svou vládní koalici.

Jak velké ústupky Izrael udělal? Jak se tento nový návrh liší od těch předchozích?

Myslím si, že ustoupil v několika věcech. Asi největším ústupkem je ta druhá fáze, ve které by měla být definitivně ukončena vojenská operace. To je věc, ke které se nechtěl Izrael do té doby zavázat a teď to dělá za předpokladu, že během té první šestitýdenní fáze Hamás splní požadavky, které jsou zase kladeny na něj.

A druhý ústupek je, že už během první fáze se budou Palestinci schopní vracet na všechna území v Gaze, což je věc, které se doteď Izrael také bránil. Nechtěl, aby se neomezený počet Gazanů mohl vracet zpátky do severní části Pásma Gazy.