Izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy má nejméně 14 obětí. Mezi mrtvými jsou i tři novináři

Izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy v pondělí zabil nejméně 14 lidí, včetně tří novinářů, z nichž jeden pracoval pro agenturu Reuters. Informují o tom Reuters a server televize Al-Džazíra, podle něhož v pondělí v důsledku jiných izraelských útoků v Gaze zemřelo dalších 19 lidí. Izrael se zatím k úderu na nemocnici nevyjádřil.

Izraelský voják v Pásmu Gazy

Izraelský voják v Pásmu Gazy | Foto: Izraelská armáda | Zdroj: Reuters

Reuters napsal, že obětí tohoto úderu je 15 a je mezi nimi i kameraman, který pro agenturu pracoval. Fotograf, který pro Reuters pracuje, utrpěl zranění. Úder podle Al-Džazíry směřoval na nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. Agentura AFP napsala, že jedním ze zabitých novinářů byl kameraman Al-Džazíry.

OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, půl milionu lidí tam trpí ‚katastrofickým hladem‘. Izrael to odmítl

Izrael na nemocnice i novináře v Gaze útočí opakovaně, za což čelí kritice řady mezinárodních organizací. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudila zabití čtyř novinářů katarské televizní stanice Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze.

Izrael tvrdil, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ale nepředložil důkazy.

Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli přístup do Gazy.

Světové tiskové agentury AFP, AP a Reuters společně se stanicí BBC v červenci vyzvaly Izrael, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.

