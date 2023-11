Hamás se podobá nacistické ideologii. Izraelský voják přirovnává útok na Gazu k bojům druhé světové války

Izraelská armáda pokračuje ve vojenské operaci proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Po intenzívním bombardování začala na konci října pozemní operace. „Je mi líto civilních obětí v Pásmu Gazy, ale izraelská operace je nezbytná. Hamás musí být zlikvidován,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas izraelský voják, který odešel v roce 1991 z Československa. Tel Aviv 21:39 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Národ, který zůstane v Gaze, musí vědět, že v dalších volbách si nemohou demokraticky zvolit někoho jako je Hamás,“ říká izraelský voják (ilustrační foto) | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Zažil jsem aktivně válku v Libanonu a teď je to první válka, kde bojuji společně se svými dvěma syny. Jeden je v aktivní službě, tomu je devatenáct let. Druhý je rezervista jako já, tomu je 26 let,“ říká Samuel Abramson, který pochází z Československa a od roku 1991 žije v Izraeli.

Starší syn pana Samuela je aktuálně nasazen na Západním břehu Jordánu, na tzv. okupovaných palestinských územích, zatímco mladší bojuje přímo v Pásmu Gazy. Samuel Abramson mluví o synech s hrdostí, připouští ale, že obavy o ně má:

„Mám obrovský strach, budím se hrůzou ve čtyři hodiny v noci, protože v tu dobu se aktualizují zprávy. A dívám se na zprávy, jestli jsou nová jména padlých vojáků. Například dneska ráno byla tři. Minulý týden padl syn mého kolegy, kdyby nebylo války, tak už měl odejít do civilu, ale kvůli válce zůstal.“

Izraelský voják Samuel Abramson | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Dále říká, že civilních obětí v Pásmu Gazy mu je líto, izraelská vojenská operace je ale podle něj nezbytná:

„Tady je řešení, stejně jako to bylo s nacistickým Německem. Spojenci bombardovali Hamburk nebo Drážďany a Sověti téměř srovnali se zemí Berlín, aby nacistická lůza byla pokořena. Jinak to nešlo a nejde. To znamená, že i Hamás, který se velmi podobá nacistické ideologii, musí být sražen na kolena. Veškeří vůdcové musí být zlikvidováni. A ten národ, který tam zůstane, musí vědět, že v dalších volbách si nemohou demokraticky zvolit někoho jako je Hamás.“

Jeho přáním je, aby měl Izrael stejně přátelské vztahy se sousedními zeměmi, jako má Česká republika. Jak ale říká, dobře ví, že to bude ještě dlouho jen sen.