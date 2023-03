Izraelská soudní reforma pobouřila armádní piloty. Odmítli se zúčastnit plánovaného výcviku

Izraelské protesty proti sporné soudní reformě se šíří i do armády. Rozruch vyvolalo 37 ze 40 záložních pilotů elitní 69. perutě. Oznámili, že se ve středu nezúčastní pravidelného výcviku na protest proti plánované soudní reformě.

Náčelník generálního štábu izraelských ozbrojených sil Herci Halevi vzkázal premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že protesty můžou ochromit akceschopnost armády.

Záložáci jsou důležitou součástí izraelského letectva. Mají pravidelný výcvik a dokonce se účastní operací. Příkladem může být nálet na íránské cíle v sousední Sýrii.

Zatím se nepřidali žádné další jednotky k protestu. Zaznívá ale varování velitelů, že podobné nálady jsou v armádě rozšířené. Právě záložáci se protestů třeba v Tel Avivu nebo v dalších městech účastní pravidelně.

Varování, že protesty proti soudní reformě můžou ohrozit bojeschopnost armády, přicházejí už nejen z nejvyššího velení armády, ale také od opozice. Riziko už připouští i premiér Benjamin Netanjahu, který varoval, že odmítání služby a výcviku přímo ohrožuje samotnou existenci Izraele.

Problémy neušly třeba ani libanonskému ozbrojenému hnutí Hizballáh. Jeho vůdce Hasan Nasralláh prohlásil, že události ukazují, že Izrael míří ke svému vlastnímu konci.

Vliv soudní reformy na vojáky

Vojáci mají obavy, že oslabení soudů v Izraeli je vystaví například mezinárodnímu stíhání jak za akce izraelské armády jako takové, tak za jednotlivé prohřešky nebo zločiny spáchané izraelskými vojáky.

Teď se většinou takové záležitosti zametou pod koberec tím, že Izrael má dostatečně nezávislý a robustní soudní systém, který si s tím poradí. Po reformě by ale tento argument padl a tím pádem se vojáci bojí, že by bylo na místě nějaké mezinárodní stíhání.

Prezident Izraele Jicchak Herzog tvrdí, že Izrael je teď blíž jakémusi kompromisu než kdykoliv dřív. Říká, že zákulisní jednání o reformě pokročila. Neuvedl ale jména těch, kteří jednají.

Navenek to tedy vypadá, že žádný kompromis na stole není, protože opozice říká, že nebude s vládou jednat do té doby, než vláda alespoň zmrazí svůj postup. Vláda jde ale kupředu a své zákony prosazuje. V současnosti se tedy nezdá, že by bylo místo pro nějaký druh kompromisu.

Korupční kauzy premiéra

Mezitím pokračuje soud s Benjaminem Netanjahuem v jeho korupčních kauzách. Další líčení bude po pesachu, což bude v druhé polovině dubna. Stále mu hrozí trest odnětí svobody.

Přesto, jak v úterý píše například komentář deníku Haaretz, v době rozsudku už může být všechno jinak. Vláda může mít mnohem větší kontrolu nad izraelskými soudy. Právě tyto nové zákony, které Benjamin Netanjahu prosazuje, ho nakonec můžou před rozsudkem uchránit.