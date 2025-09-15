Izraelští studenti se na londýnskou univerzitu obrany nepřihlásí. ‚Nečestný akt neloajality,‘ reaguje Tel Aviv
Británie zakázala Izraelcům navštěvovat prestižní Královskou kolej obranných studií v Londýně. Důvodem je eskalace války v Pásmu Gazy, uvedlo ministerstvo obrany, které je zřizovatelem vzdělávací instituce. Krok podle agentury Reuters vyvolal rozzlobenou reakci Izraele.
I když Británie zůstává blízkým spojencem Izraele, v poslední době se snaží vyvíjet tlak na izraelskou vládu kvůli pokračujícímu konfliktu v Pásmu Gazy. V červenci dokonce pohrozila, že uzná palestinský stát, pokud Izrael nepodnikne kroky na zmírnění utrpění civilistů v pokračujícími boji sužovaném regionu.
Nynější krok znamená, že od příštího roku budou odmítány přihlášky izraelských studentů na Královskou kolej obranných studií, která nabízí postgraduální kurz mezinárodních strategických studií studentům z Británie i z celého světa.
Britský zákaz následuje po srpnovém oznámení Izraele, že se chystá převzít kontrolu nad městem Gaza, v němž přebýval zhruba milion Palestinců. Oficiálním cílem izraelské vlády je eliminace teroristického hnutí Hamás.
„Rozhodnutí izraelské vlády dále eskalovat vojenskou operaci v Gaze je nesprávné,“ uvedl mluvčí britského ministerstva obrany. „Proto jsme přijali rozhodnutí pozastavit další účast Izraelců na kurzech organizovaných Spojeným královstvím,“ dodal mluvčí.
Zástupce izraelského ministerstva obrany Amir Baram v dopise škole a britskému ministerstvu obrany rozhodnutí označil za diskriminační a uvedl, že je v rozporu s britskou tradicí tolerance a slušnosti. „Vyloučení Izraele je hluboce nečestným aktem neloajality vůči spojenci ve válce,“ uvádí se v dopise.
Podle Reuters je aktuálně ve Spojeném království zapsáno méně než pět příslušníků izraelských obranných sil v nebojových vojenských akademických kurzech.