Izraelští studenti se na londýnskou univerzitu obrany nepřihlásí. ‚Nečestný akt neloajality,‘ reaguje Tel Aviv

Británie zakázala Izraelcům navštěvovat prestižní Královskou kolej obranných studií v Londýně. Důvodem je eskalace války v Pásmu Gazy, uvedlo ministerstvo obrany, které je zřizovatelem vzdělávací instituce. Krok podle agentury Reuters vyvolal rozzlobenou reakci Izraele.

Londýn/Tel Aviv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Část izraelské osady Maale Adumim na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.

Nynější krok znamená, že od příštího roku budou odmítány přihlášky izraelských studentů na Královskou kolej obranných studií (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

I když Británie zůstává blízkým spojencem Izraele, v poslední době se snaží vyvíjet tlak na izraelskou vládu kvůli pokračujícímu konfliktu v Pásmu Gazy. V červenci dokonce pohrozila, že uzná palestinský stát, pokud Izrael nepodnikne kroky na zmírnění utrpění civilistů v pokračujícími boji sužovaném regionu.

Nynější krok znamená, že od příštího roku budou odmítány přihlášky izraelských studentů na Královskou kolej obranných studií, která nabízí postgraduální kurz mezinárodních strategických studií studentům z Británie i z celého světa.

‚Státní terorismus.‘ Netanjahu porušuje mezinárodní zákony, musí před soud, řekl katarský premiér

Číst článek

Britský zákaz následuje po srpnovém oznámení Izraele, že se chystá převzít kontrolu nad městem Gaza, v němž přebýval zhruba milion Palestinců. Oficiálním cílem izraelské vlády je eliminace teroristického hnutí Hamás.

„Rozhodnutí izraelské vlády dále eskalovat vojenskou operaci v Gaze je nesprávné,“ uvedl mluvčí britského ministerstva obrany. „Proto jsme přijali rozhodnutí pozastavit další účast Izraelců na kurzech organizovaných Spojeným královstvím,“ dodal mluvčí.

Zástupce izraelského ministerstva obrany Amir Baram v dopise škole a britskému ministerstvu obrany rozhodnutí označil za diskriminační a uvedl, že je v rozporu s britskou tradicí tolerance a slušnosti. „Vyloučení Izraele je hluboce nečestným aktem neloajality vůči spojenci ve válce,“ uvádí se v dopise.

Podle Reuters je aktuálně ve Spojeném království zapsáno méně než pět příslušníků izraelských obranných sil v nebojových vojenských akademických kurzech.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme