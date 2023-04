USA řeší, jak se mohl mladík dostat k přísně tajným dokumentům a vynést je z vojenské základny

Spojené státy zatkly a ve čtvrtek zřejmě obžalují muže, který podle vyšetřovatelů stojí za únikem mnoha utajovaných vojenských dokumentů, mimo jiné o ruské válce na Ukrajině. Zatčeným je Jack Teixeira, 21letý člen letecké národní gardy amerického státu Massachusetts. Hrozí mu mnoho let ve vězení za porušení zákona o špionáži. A nejen Američané se teď diví hlavně tomu, jak se člověk takového postavení vůbec dostal k tak citlivým materiálům. Washington 8:22 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jack Teixeira, 21letý člen letecké národní gardy amerického státu Massachusetts, který měl vynést tajné informace | Foto: EPN/Newscom | Zdroj: Profimedia

O Teixeirově zatčení informoval v krátkém zvláštním vystoupení americký ministr spravedlnosti Merrick Garland.

Jeho podřízení podezřelého zastihli v domě jeho matky v americkém státě Massachusetts.

21letý muž se ozbrojené jednotce vzdal bez odporu, z domu vyšel v tričku a kraťasech a skončil v cele, kde možná stráví až desítky let.

„Zatčený byl v souvislosti s vyšetřováním údajného neoprávněného přemístění, držení a šíření utajovaných informací týkajících se národní obrany. Teixeira je zaměstnancem letecké národní gardy Spojených států,“ uvedl v prohlášení Garland.

Desítky let ve vězení

Teixeira tím pádem bude čelit trestnímu stíhání kvůli možnému porušení zákona o špionáži, což mu může vynést až deset let vězení za každý bod, který mu prokuratura bude klást za vinu.

Americké ministerstvo obrany teď také přezkoumává fungování svého systému ochrany utajovaných dokumentů.

„To zahrnuje zkoumání a aktualizaci distribučních seznamů, posuzování toho, jak a kde jsou zpravodajské informace sdíleny a řadu dalších kroků. Je ale důležité chápat, že v Pentagonu platí důsledná pravidla na ochranu utajovaných a citlivých informací. Tohle ale byl záměrný kriminální čin, který tyto pokyny porušil,“ shrnul mluvčí Pentagonu Patrick Ryder.

Systém utajování informací

Ve Spojených státech také začala rezonovat otázka, jestli je vůbec standardní, že se podobné materiály dostaly k rukám 21letého mladíka.

Teixeira byl členem zpravodajského týmu letecké národní gardy ve státě Massachusetts, která spadá pod americké letectvo, tedy pod Pentagon. Teoreticky by na tom tedy nemuselo být až tak nic podivného.

Americká vláda nicméně zatím nedala uspokojivou odpověď na to, proč řadový člen zrovna této regionální jednotky musel mít přístup k citlivým materiálům o válce na Ukrajině.

Celý případ tak odhaluje i zranitelnost systému utajování zpravodajských informací, především v rámci ministerstva obrany.

Přestože byl Teixeira nízko postaveným zaměstnancem, měl přístup do tzv. Joint Worldwide Intelligence Communication System, což je síť přísně tajných informací ministerstva obrany USA.

Deník The Washington Post se odvolává na svůj interní zdroj obeznámený s touto situací. Přístup do tohoto systému by mu umožňoval číst a případně i tisknout dokumenty s podobným stupněm utajení, jako měly právě ty uniklé, uvádí list.

Touha po uznání

Větší otazníky se vznáší právě kolem relativně nízkého věku Teixeira. Mluvčí Pentagonu Pat Ryder k tomu v obecné rovině řekl, že americká armáda běžně svěřuje velkou odpovědnost do rukou mladých členů, posílá je například do boje a věk sám o sobě tedy nemusí hrát zásadní roli.

Další téma, které se začalo po zatčení mladíka hojně probírat, je, zda je možné, že spolupracoval s tajnými službami některé z cizích zemí.

Ani na to americká administrativa zatím nedala uspokojivou odpověď – vyloučit se tato možnost zcela nedá, zároveň v tuto chvíli platí, že neexistuje žádný náznak toho, že by to tak bylo.

Tou nejpravděpodobnější verzí, se kterou vyšetřovatelé pracují, je stále ta, že se Teixeira chtěl vytáhnout před svou komunitou na sociální síti Discord a získat si uznání.

Tím se tento případ úniku tajných dokumentů také odlišuje od předchozích podobných úniků typu Wikileaks a podobně.

‚Pentagon to možná přehnal‘

Zajímavý je v tomto ohledu text, který pro magazín The Atlantic sepsala Juliette Kayyemová. To je bývalá bezpečnostní poradkyně guvernéra státu Massachusetts, která právě na Teixeirovu jednotku, tedy tamní leteckou národní gardu v minulosti dohlížela.

Píše, že jako taková nemá ponětí, proč by člen této jednotky měl mít přístup k takovým tajemstvím vysoké úrovně.

Nemůže si prý vysvětlit, proč by 21letý člen státní zpravodajské služby, který zřejmě nepracoval v žádné federální funkci, potřeboval přístup k materiálům, které když se dostaly na veřejnost, tak to vynervovalo Pentagon a ty, kdo podporují Ukrajinu.

Podle Kayyemové to může být příznakem širšího problému, totiž že vláda USA možná utajuje až příliš informací. A potom paradoxně poskytuje k utajovaným informacím příliš široký přístup.

Po útocích 11. září 2001 například vyšetřovatelé zjistili, že si různé vládní agentury nechávaly informace pro sebe, a americká vláda pak začala tlačit na větší sdílení informací. „Pentagon to teď ale možná přehnal,“ uvedla Kayyemová v textu.