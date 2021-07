Jihoafrický exprezident Zuma se podvolil zatykači. Bude čelit 15měsíčnímu trestu za pohrdání justicí

Bývalý prezident se měl k výkonu trestu přihlásit do nedělního večera, tento termín však promeškal. Policie pak dostala příkaz Zumu zadržet, pokud se sám nevzdá do čtvrteční půlnoci.

„Prezident Zuma se rozhodl podvolit zatykači. Je právě na cestě, aby se přihlásil do nápravného zařízení,“ uvedla ve vyjádření Zumova nadace jen pár minut před vypršením půlnočního termínu. Policie krátce poté v prohlášení potvrdila, že je již exprezident v jejích rukou.

[BREAKING NEWS] Former President #JacobZuma's convoy, including SUVs, has entered the Estcourt Correctional Centre.



He will begin serving his 15 months sentence.#Newzroom405 #ZumaArrest pic.twitter.com/PJPli7XP4q