Francouzi truchlí nad smrtí prezidenta Chiraca. V Elysejském paláci mu vzdaly hold stovky návštěvníků

„Měl v sobě takovou neformální stránku, dokázal být vtipný, miloval dobré jídlo, chodil na zemědělské veletrhy. Měl jsem z něho dojem, že si nedělá moc starosti,“ myslí si David. Je mu 38 let a do Elysejského paláce vyrazil s kšiltovkou a v tričku s dlouhým rukávem.

Sám přiznává, že je z jiné generace, a že Chiracovu politiku sledoval jen zpovzdálí. I přes to Chiraca uznával a vzkazem v kondolenční knize mu chtěl vzdát hold. „Vždycky jsem Jacquesa Chiraca obdivoval. Osobně jsem se s ním setkal při jedné slavnostní události. Příjemné mě překvapil, jak byl oproti jiným politikům empatický. Jsem rád, že jsem dneska mohl přijít,“ říká.

60letý důchodce Philippe je oblečený v šále a v kožené bundě. Velmi dobře si pamatuje na Chiracův pevný stisk, když si s ním před lety podával ruku. „Byl to významný prezident. Politicky rostl za vlády generála de Gaulla a Georgese Pompidoua. Měl opravdu bohaté zkušenosti.“

Mezi Chiracova nejvýznamnější politická rozhodnutí Philippe považuje to z roku 2003, kdy tehdejší šéf Elysejského paláce nesouhlasil s americkou invazí do Iráku. Když se ho ptám, jestli měla Chiracova přes 40 let dlouhá politická kariéra nějakou skvrnu, přiznává, že prezident mohl být důslednější v zavádění některých reforem: jako třeba té důchodové.

Fiktivní zaměstnanci

Jacques Chirac byl vůbec prvním poválečným francouzským prezidentem, kterého soud uznal vinným, a to v aféře fiktivních zaměstnanců. Soud rozhodl, že v době, kdy vedl pařížskou radnici, zaměstnával 28 lidí, kteří buď pracovali pro jeho politickou stranu, nebo neodváděli žádnou práci.

Podle důchodkyně Jeanne je v tomto případě těžké Chiraca hodnotit dnešními měřítky. „Neříkám, že to bylo zrovna etické, ale v té době neexistovaly takové právní úpravy, jako dnes. Navíc z toho neměl žádné profesní výhody,“ je přesvědčená. Jeanne prý vždy Chiraca volila. Svým podpisem v kondolenční knize uctila jeho památku.

„Napsal jsem tři věci. Poděkoval jsem mu za projev k deportaci na Zimním velodromu v Paříži, za to, že uznal zodpovědnost francouzského státu na deportacích Židů. Ve zhruba stejné době se podílel na ukončení konfliktu v Jugoslávii. A poděkoval jsem mu taky za to, že se postavil proti Georgi Bushovi a Tony Blairovi a odmítl se podílet na intervenci v Iráku,“ říká Francois. Poslední hold Jacquesu Chiracovi přišli do Elysejského paláce vzdát desítky lidí.