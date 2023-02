ONLINE: Moskva obviňuje Kyjev z plánování jaderné provokace. Neuvedla ale, jak k tomu došla

KLDR v sobotu odpálila cvičnou raketu. Jižní Korea, USA a Japonsko zareagovaly leteckým cvičením

Střela vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů, uvedlo KLDR. Raketa po necelých 67 minutách dopadla do oblasti ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Japonskem.