Jaderná energie je v EU zelený zdroj. Rakousko prohrálo soudní spor s Evropskou komisí
Rakousko prohrálo soudní spor proti pravidlům EU, která označují jadernou energii a zemní plyn za investice šetrné k životnímu prostředí. Rakouská vláda napadla rozhodnutí Evropské komise zahrnout plyn a jadernou energii mezi investice, které mohou být v regionu označovány jako udržitelné.
Tribunál Soudního dvora EU se přiklonil na stranu unijní exekutivy a rozhodl, že Komise nepřekročila své pravomoci, když jádro a plyn zahrnula do systému udržitelných investic.
Malé reaktory od Rolls-Royce SMR chtějí i Britové. V budoucnu mají podstatně zlevnit, podotýká Klímová
Číst článek
Podle rozhodnutí soudu měla EK právo zaujmout stanovisko, že určité ekonomické činnosti v odvětví jaderné energie a plynu mohou za určitých podmínek podstatně přispět ke zmírnění změn klimatu.
Zařazení plynu a jádra do takzvané taxonomie EU, tedy systému, který určuje, které ekonomické činnosti jsou považovány za environmentálně udržitelné, v roce 2022 odhalilo hluboké rozpory mezi členskými zeměmi ohledně toho, které zdroje energie použít k dosažení cílů v oblasti změn klimatu.
Země jako Španělsko a Dánsko argumentovaly, že není věrohodné označovat plyn, tedy fosilní palivo emitující oxid uhličitý, za klimaticky šetrný. Polsko a Bulharsko naopak patřily mezi země, které usilovaly o podporu investice do plynu, protože tyto investice jim mohou pomoci opustit více znečišťující uhlí, upozornila agentura Reuters.
Rakousko ve své žalobě argumentovalo, že Brusel by měl zařazení jádra a plynu zrušit mimo jiné z důvodu, že jaderná energie nemůže splnit požadavek „nezpůsobování významných škod“ životnímu prostředí, kvůli obavám z radioaktivního odpadu. Rakousko je obecně proti jaderné energii a v zemi nebyla nikdy postavena jaderná elektrárna.