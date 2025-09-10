Jaderná energie je v EU zelený zdroj. Rakousko prohrálo soudní spor s Evropskou komisí

Rakousko prohrálo soudní spor proti pravidlům EU, která označují jadernou energii a zemní plyn za investice šetrné k životnímu prostředí. Rakouská vláda napadla rozhodnutí Evropské komise zahrnout plyn a jadernou energii mezi investice, které mohou být v regionu označovány jako udržitelné.

Lucemburk Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jaderná elektrárna

Jaderná energie je podle EU zelený zdroj energie (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

Tribunál Soudního dvora EU se přiklonil na stranu unijní exekutivy a rozhodl, že Komise nepřekročila své pravomoci, když jádro a plyn zahrnula do systému udržitelných investic.

5:26

Malé reaktory od Rolls-Royce SMR chtějí i Britové. V budoucnu mají podstatně zlevnit, podotýká Klímová

Číst článek

Podle rozhodnutí soudu měla EK právo zaujmout stanovisko, že určité ekonomické činnosti v odvětví jaderné energie a plynu mohou za určitých podmínek podstatně přispět ke zmírnění změn klimatu.

Zařazení plynu a jádra do takzvané taxonomie EU, tedy systému, který určuje, které ekonomické činnosti jsou považovány za environmentálně udržitelné, v roce 2022 odhalilo hluboké rozpory mezi členskými zeměmi ohledně toho, které zdroje energie použít k dosažení cílů v oblasti změn klimatu.

Země jako Španělsko a Dánsko argumentovaly, že není věrohodné označovat plyn, tedy fosilní palivo emitující oxid uhličitý, za klimaticky šetrný. Polsko a Bulharsko naopak patřily mezi země, které usilovaly o podporu investice do plynu, protože tyto investice jim mohou pomoci opustit více znečišťující uhlí, upozornila agentura Reuters.

Rakousko ve své žalobě argumentovalo, že Brusel by měl zařazení jádra a plynu zrušit mimo jiné z důvodu, že jaderná energie nemůže splnit požadavek „nezpůsobování významných škod“ životnímu prostředí, kvůli obavám z radioaktivního odpadu. Rakousko je obecně proti jaderné energii a v zemi nebyla nikdy postavena jaderná elektrárna.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme