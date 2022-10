Výzkumník Podvig: Rusko by užitím jaderných zbraní demonstrovalo odhodlání zabíjet ve velkém

S jadernými zbraněmi není radno si zahrávat. Jakmile totiž jednou dojde k jejich nasazení, není cesty zpět. Podle Pavla Podviga z Institutu OSN pro výzkum odzbrojení je toto důvod, který drží Rusy zpět. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz navíc zmiňuje „pojistku“, která brání zahájení jaderné palby. „Závisí to na větším množství lidí. A ti všichni musí vědět, že pokud by k tomu přistoupili, je to trestný čin,“ zdůrazňuje. Rozhovor Praha/Ženeva 6:00 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské jaderné zbraně, snímek z roku 2000 | Zdroj: Reuters

Jsou to zhruba dva týdny, co promluvil ruský prezident Vladimir Putin v projevu, ve kterém upozornil Západ, že Rusko disponuje jadernými zbraněmi a zdůraznil, že s nimi pouze „neblafuje“. Může to být směr, kterým se válka na Ukrajině nyní vyhrotí?

Určitě je to něco, co nás nutí o tom přemýšlet. Při debatě o jaderných zbraních ale musíme mít na paměti vícero věcí. V aktuálním kontextu je třeba myslet na to, že je rozdíl v tom, co ruské autority říkají.

Přestože Rusové přinejmenším neřekli napřímo, že zvažují užití jaderných zbraní vůči Ukrajině. Vždycky to rámují tím, že jaderné zbraně mají chránit ruské území, brání Rusko před útokem nebo intervencí Západu, speciálně Spojených států. To je vzorec, který neustále opakují. Myslím, že je třeba říct a brát v potaz právě tento rozměr – dojde k tomu v případě, že Rusko bude mít pocit, že je cílem útoku. Odpoví, jakmile bude mít pocit, že se na něj útočí. Nejvíce se obávají toho, že je by tento krok přišel ze Západu, od Spojených států a Severoatlantické aliance (NATO).

Pak přichází otázka, co pro Rusko znamená „být napaden“. Při podpisové ceremonii k připojení čtyř samozvaných teritorií – anexi čtyř regionů – se nechal Vladimir Putin slyšet, že jsou připraveni je bránit. Technicky se tedy zdá, že útok na tato území bude vnímán jako útok na Rusko.

Čili to může být záminka?

V tomto ohledu sledují svou vojenskou doktrínu, ve které jsou ale jisté podmínky. Těmi je například, že by Rusko použilo jaderné zbraně v případě, že mu hrozí jaderný útok nebo by bylo ohroženo přímou agresí, která by zpochybňovala samotnou existenci státu. Jsou to tradiční formulace, které ruští představitelé zdůrazňují a kterými se ohání.

Samozřejmě opět vyvstává otázka, do jaké míry můžeme věřit, že Rusové budou naplňovat obsah této doktríny i s jejími podmínkami. Ale myslím si, že je třeba si uvědomit, že přestože Kreml komunikuje nějakou zprávu, dost se to liší od reality, kterou ostatní lidé vidí. Neoperují ve vakuu. A přesně proto si musí být vědomi, že útok na anektovaná teritoria by nemohl být klasifikován jako útok na Rusko, protože na mezinárodní scéně je nikdo neuznává a nevnímá je jako součást Ruska. Nebylo by to ospravedlnitelné.

Když se ale podíváme na to, jakým způsobem se ruští vojáci chovali na okupovaných územích, kde podle svědectví znásilňovali, mučili obyvatelstvo a kde se našly masové hroby, nezdá se, že by jim záleželo, zda bude jejich jednání ospravedlnitelné…

To ano, ale na užití jaderných zbraní se musíte dívat i z vojenského hlediska, z hlediska logistiky. Když si třeba vezmeme jako příklad, že by je Rusko chtělo využít ve válce na Ukrajině, nebyla by to úplně účinná zbraň do bojů, protože je velmi neefektivní, když se snažíte zasáhnout pohyblivé cíle jako tanky. Ale v čem jsou jaderné zbraně „dobré“, je v zabíjení mnoha lidí najednou. V tom je jejich síla. Jakmile po nich sáhnete, fakticky tím dáváte najevo, že jste připraveni zabíjet ve velkém množství.

Fotografie zveřejněná ukrajinským Ministerstvem obrany, která zachycuje 440 neoznačených hrobů v Izjumu po osvobození od ruské okupace. | Zdroj: Reuters

Jako lidstvo už jsme to jednou zažili při svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. Byl to útok, který šokoval a vedl k tomu, že se Japonsko vzdalo. A přesně o to jde Rusku na Ukrajině… Nejde o taktické užití, nepředpokládá se následný vývoj bojů.

Nebezpečný precedent

Tento historický moment zmiňoval Putin ve svém projevu minulý týden. Mluvil o svržení americké bomby na Japonsko a řekl, že to vytvořilo jakýsi precedent. V jakém slova smyslu? Připravoval si půdu pro ruské užití jaderné zbraně?

Máte dvě možnosti, jak jeho sdělení číst. Když se rozhodnete použít zbraň ve stylu Hirošima a Nagasaki, vyvoláte jednoznačně šok tím, že zabijete mnoho lidí. Můžete to ale pojmout také jako demonstraci moci, pokud si za cíl nevyberete obývanou část, ale třeba Černé moře. Nicméně i tímto prokazujete záměr, že jste připraveni přikročit k tomu, že zásahu bez obětí nezůstane. Ukazujete světu, že jste připraveni zabíjet stovky tisíc lidí najednou.

Kdo je Pavel Podvig? Seniorní výzkumník z Institutu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR)

Zaměřuje se na jaderné odzbrojení, kontrolu zbrojení a jadernou bezpečnost

Vede vlastní výzkumný projekt o ruských jaderných silách

Že Putin v projevu zmínil bombardování Japonska nebo i třeba německých Drážďan můžeme vnímat do jisté míry i pozitivně, protože to odsuzoval. Ukazoval na tom, že Američané se tím snížili na nejnižší možnou úroveň. Mluvil o tom jako o špatném precedentu, že nebylo správné použít masivní zbraně vůči civilistům nebo bombardovat historická města.

Bohužel je zde druhá možnost: když jste to mohli udělat vy, tak já můžu taky.

Rád bych věřil, že byl vzkaz mířen spíše prvním směrem, ale u představitelů kremelského režimu si nemůžeme být jistí. Co můžeme ovlivnit, je něco, co už jsem předestřel – dát Rusku najevo, že není ve svém vlastním vakuu, že jeho kroky budou mít konsekvence. Přeci to, že jednou došlo k něčemu špatnému, neznamená, že k tomu může docházet opakovaně. Nikdo nebude omlouvat další holokaust, proč by to tak mělo být s jadernými zbraněmi.

Kdo by byl tím, kdo rozhodne o případném užití jaderných zbraní? Má Vladimir Putin „červené tlačítko“ ve své kanceláři v Kremlu? Nebo je to odpovědnost více osob?

Neexistuje žádné červené tlačítko, zejména pokud mluvíme o vůbec prvním použití. Zároveň je třeba si uvědomit, že jaderné hlavice nevozí kdejaké ruské letadlo, které by je mohlo jednoduše svrhnout. Jaderné zbraně se uchovávají v úložištích. Ty se nacházejí v určité vzdálenosti, běžně jsou to stovky kilometrů od konfliktu. Abyste je aktivovali, musíte podniknout sérii kroků. Je to proces, který by byl zřejmý a viditelný. A abych se vrátil k vaší otázce – ano, závisí to na větším množství lidí. A ti všichni musí vědět, že pokud by k tomu přistoupili, je to trestný čin.

Můžete namítnout, že přeci ruská invaze na Ukrajinu je také trestný čin, který stejně ruské vedení nezastavilo, většina lidí vzorně poslouchala rozkazy. Ale jak to vidím já, invaze se zahajovala s plánem několikadenní operace. Mělo to rychle skončit. Pokud by dopředu věděli, že to bude trvat teď už přes sedm měsíců a během nich by zabili desítky tisíc lidí… Sice nevím, jestli by to reálně změnilo rozhodnutí, ale myslím, že by ho minimálně ovlivnilo.

Není to garance, ale předpokládal bych, že kdyby přišel Putin za generály s tím, že chce použít jaderné zbraně a jedním rozhodnutím zabít stovky tisíc, možná milion lidí, už to bude příliš. Mělo by to být nemyslitelné.

Problém rozhodování

Ale pokud by Rusko přeci jen přistoupilo k jaderným zbraním. Jaká bude reakce? Co když Západ neudělá nic?

Záleží, jaké by byly možnosti. Určitě je i tohle možnost a jakkoliv to zní odpudivě: nereagovat vojensky nemusí být vždy špatné. Obzvlášť pokud se bavíme o možné jaderné přestřelce. Pak je strategie neodpovídat tou nejlepší. Protože pak se nenabízí žádná cesta možného vývoje. Odpověď další jadernou zbraní by byla úplná katastrofa.

Když se vrátíme k té teorii o užití jaderných zbraní, buď je to o tom, že deklarujete záměr zabíjet nevinné lidi ve velkém množství nebo chcete strašit. Pokud tedy budete reagovat stejně, deklarujete tím to samé. Říkáte tím: aha, Rusko je připraveno zabíjet lidi, my taky. A to není odpověď, kterou by Západ chtěl vyslat.

Musíte vzít v potaz také ono vojenské zapojení. Tím by se opravdu totiž aktivně do konfliktu zapojily Spojené státy. Což by vedlo k tomu, že by se Američané začali ptát, zda jim skutečně záleží na Ukrajině tak moc, aby za ni padli. A nebavili bychom se pouze o lidech přímo zapojených v bojích, světový válečný konflikt by dopadl na všechny, třeba i s ohledem na nedostatek potravin.

Je to náročné rozhodnutí. V Moskvě vědí, že před tímto rozhodováním budou stát země Západu. Že pokud se ke kroku začít jadernou válku odhodlají, už nebude cesty zpět. Chtějí do toho zapojit Spojené státy, aby mohli nasadit taktiku vykořisťování, otázkou ale je, jestli se odváží zajít až takhle daleko a riskovat vlastní pozici.

Bezpochyby by ale reakce nedělat nic nebyla dobrou, zejména ve vysílání vzkazu Ukrajině, kterou Západ dlouhé měsíce podporuje. Ale skutečně je třeba vzít v potaz, že jaderné zbraně jsou krajním řešením a morálním dilematem.

Rusko toto dilema neřeší? Mluvili jsme o ruské vojenské doktríně, jak ta na to pohlíží?

Jaderné zbraně jsou součástí ruských zásob. A samozřejmě jejich doktrína je zmiňuje. Jsem nicméně přesvědčen, že nejsou určeny k použití na bitevním poli. Ale když je mají a cítí, že je ohroženo Rusko, mohou se s nimi ohánět a strašit, že se pomocí nich budou bránit útoku. Jak vidíme, je to velice účinné. Ale opravdu nemám pocit, že by to vedlo k jaderné válce. Minimálně v to doufám, protože by to znamenalo absolutní katastrofu.

Neměnilo by situaci to, kdyby Rusové použili jadernou zbraň třeba vůči určité oblasti? Nešlo by tak o zbraň s velkým dosahem, pouze omezeným.

Na tom, že se překročí hranice nemyslitelného, tedy že se přistoupí k užití jaderných zbraní, ať už malých nebo velkých, se nezmění vůbec nic. Jednou sáhnete k této možnosti, oficiálně deklarujete, že jste ochotni přistoupit k hromadnému vraždění lidi, protože k ničemu jinému jaderné zbraně nejsou, pak je úplně jedno, jestli se to budete snažit nějak relativizovat. To nejde.