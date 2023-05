Nic jako malá taktická jaderná zbraň není. Dopad na svět by byl i tak zásadní, tvrdí bezpečnostní analytik

Spojené státy na Ukrajině budují síť senzorů, které by v případě použití jaderné zbraně dokázaly ukázat na toho, kdo za nimi stál. Bezpečnostní analytik Michal Smetana soudí, že i použití takzvané malé taktické zbraně by mělo zásadní dopad na mezinárodní politiku. „Nemáme ale nástroj, jak přesně spočítat pravděpodobnost, s jakou jsme se přiblížili jaderné válce,“ uznává Smetana v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha 19:15 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až 90 procent jaderných hlavic je v rukou Spojených států amerických a Ruska (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Politika ústupků, appeasementu, nefunguje, tvrdí ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a s tímto vzkazem odjel do Spojených států amerických.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: bezpečnostní analytik Michal Smetana. Moderuje Zita Senková

„Teď nejsme v situaci, kdy bychom měli nabízet zásadní ústupky za zády Ukrajiny, která je v existenčním boji a snaží se z něj vyjít tak, aby byla celistvá,“ souhlasí analytik Michal Smetana z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.

„Ale samozřejmě se můžeme dostat do bodu, kdy konflikt na Ukrajině zamrzne v nějakých hranicích a sama Ukrajina se rozhodne, že přistoupí k diplomatickým jednáním, ve kterých se sama rozhodne, jakých případných ústupků bude schopna,“ upozorňuje Smetana a dodává, že v této fázi válka ještě není.

‚Malá jaderná zbraň není‘

Spojené státy na Ukrajině budují síť radiačních senzorů, která v případě útoku jadernou zbraní nebo takzvanou špinavou bombou dokáže zjistit, kdo za ním stál. Zda by mohl ruský prezident Vladimir Putin k jaderným zbraním sáhnout, diskutují experti od začátku ruského vpádu na Ukrajině.

USA na Ukrajině budují síť senzorů pro případ možného jaderného útoku z Ruska Číst článek

„Nemáme nástroj, jak přesně spočítat pravděpodobnost, s jakou jsme se přiblížili jaderné válce,“ připomíná Smetana, který se nedávno zúčastnil mezinárodní konference o jaderném odstrašení v japonské Hirošimě.

„V srpnu 1945 se demonstrovala obrovská účinnost jaderných zbraní, jak fyzická, tak i ta strategická. Je to ultimátní nástroj schopný zničit celý stát. A poté, co se technologie po válce ještě dál vyvinula, tak má potenciál zničit celý svět a civilizaci,“ připomíná analytik a dodává:

„Kdyby v tuto chvíli jakýkoliv stát v jakémkoliv kontextu použil jaderné zbraně, tak i kdyby se jednalo o jednu malou taktickou zbraň, tak to bude celý svět vnímat jako přesun do jiných pravidel. I proto se velmi často říká, že neexistuje nic jako taktické použití jaderných zbraní. Protože strategický dopad na mezinárodní politiku by byl zásadní.“

Na světě existuje podle odhadů 12 000 jaderných hlavic. „A 90 procent z nich je v rukou Spojených států amerických a Ruska,“ uzavírá Smetana s tím, že další jaderné zbraně patří Velké Británii, Francii, Číně, Indii, Pákistánu, Izraeli a Severní Koreji.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.