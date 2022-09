Kdyby chtěl Putin použít jaderné zbraně, USA to budou vědět s předstihem, tvrdí expert

Spojené státy a Velká Británie by se o použití jaderných zbraní z Ruska okamžitě dozvěděly, protože převoz jaderné nálože nelze skrýt. V rozhovoru pro The Insider to uvedl expert v oblasti jaderných raketových zbraní a někdejší zaměstnanec raketové konstrukční kanceláře závodu Južmaš Alexandr Kočetkov. Podle něj ani není pravděpodobné, že by Rusové chtěli na Ukrajině jaderné zbraně použít, protože by tak „útočili na vlastní řady“. Kyjev 17:29 29. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Test interkontinentální balistické střely (bez jaderné hlavice) americké LGM-30G Minuteman III (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jaderné zbraně jako hlavice, miny, granáty a letecké bomby musí být umístěny ve speciálních dlouhodobých úložištích, kde je udržována stálá teplota. Kočetkov v rozhovoru pro The Insider vysvětluje, že Rusko proto tyto zbraně uchovává převážně na Sibiři, odkud by je bylo potřeba nejprve dovézt. „Ukrýt převoz jaderné nálože je ale nemožné,“ dodává.

Po vyzvednutí z dlouhodobého úložiště se totiž zbraně musí převézt ve speciálním kontejneru za doprovodu ostrahy a na místo, které je určeno typem použité munice. Kromě toho je ale nutné ruské jaderné síly uvést nikoliv do zvýšené, ale do plné bojové pohotovosti.

„Toto uvedení probíhá na velitelské úrovni,“ popisuje Kočetkov. „Putin nemůže zahájit apokalypsu pouhým stisknutím tlačítka. Nezbytné je mnohonásobné potvrzení – od ministra obrany, přes náčelníka generálního štábu po velitele strategických jaderných vojsk.“

Pravidelná komunikace

Takový rozkaz by ale v případě Ukrajiny vykonavatelé jeho slovy „jen sotva splnili“. Na území se stále dlouhodobě nacházejí ruská vojska, potenciální použití jaderných zbraní proto popisuje jako útok do vlastních řad. „Sotva se najde někdo, kdo by v takovém konání viděl smysl,“ tvrdí.

Podle Kočetkova navíc existuje přímá telefonní linka mezi Bílým domem a Kremlem, jejímž prostřednictvím probíhá kontakt mezi oběma státy obden. Pokud Rusové neinformují o převozu jaderné nálože, mohou to Spojené státy vyhodnotit jako hrozbu jaderného útoku na USA a jejich spojence a podle toho reagovat.

Převoz bez ohlášení je prý možné zachytit družicemi a průzkumnými letadly. Jaderná nálož totiž v omezeném množství vyzařuje radioaktivitu. „Nyní jsou nasazena tři taková průzkumná letadla. Ruské manipulace vycházejí najevo díky agenturní síti, kterou mají Spojené státy i Velká Británie na dobré úrovni,“ popisuje Kočetkov.

‚Hrozba přesto existuje‘

Kvalitu monitorovacích a kontrolních systémů potvrzuje i další vojenský expert, Sergej Grabskij. Jako příklad uvedl situaci v Záporožské jaderné elektrárně, kam míse OSN dorazila ihned poté, co na signály přestaly odpovídat tři senzory pro sledování radiace v elektrárně.

Ačkoliv je Kočetkov o ruském použití jaderných zbraní spíše skeptický, ani on nakonec tuto možnost nevylučuje. „Pokud jaderná velmoc ovládaná maniakem napadne nějakou zemi, jaderná hrozba existuje a je vyšší než nula. To si musíme připustit,“ uzavřel.