Rusko popřelo možnost použití jaderných zbraní na Ukrajině. Tvrzení ředitele CIA označilo za absurdní

Ruské ministerstvo obrany v sobotu jako absurdní popřelo tvrzení Washingtonu, že se Rusko chystá použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Uvedla to agentura Interfax. Moskva přitom několik měsíců vytrvale popírala varování západních zdrojů o přípravách ruské invaze na Ukrajinu, než tuto zemi 24. února skutečně napadla. Moskva 12:50 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komponent střely s plochou dráhou letu SSC-8 (v Rusku označované Novator 9M729) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Prohlášení ředitele Ústřední zpravodajské služby CIA (Wiliama) Burnse o možném použití taktických jaderných zbraní je absurdní,“ prohlásil v sobotu náčelník vojsk radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil Igor Kirillov.

ONLINE: Ruské síly podle Kyjeva útočí po celé linii fronty. Větších úspěchů ale nedosáhly Číst článek

„Za současné úrovně technického vybavení mezinárodního systému monitorování jaderných zkoušek není možné utajit nasazení takového typu zbraní. Pokud to nechápe ředitel CIA, tak buď není profesionál, anebo jej uvádějí v omyl,“ řekl Kirillov.

Burns nevyloučil možnost, že Rusko použije taktické jaderné zbraně proti Ukrajině, ale připustil, že dosud nejsou patrné přípravy k takovému kroku, připomíná Interfax.

Všechny státy by se měly připravit na možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně, řekl před týdnem v televizním rozhovoru ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Putin podle Zelenského lidským životům nepřikládá žádnou hodnotu.

Američtí činitelé už v minulosti před podobným scénářem varovali, a to v případě, že by měl Putin pocit, že je zahnán do kouta.

„Vzhledem k teoretickému zoufalství prezidenta Putina a ruského vedení, vzhledem k neúspěchům, kterým dosud vojensky čelili, nemůže nikdo z nás brát na lehkou váhu hrozbu, kterou představuje možnost uchýlení se k taktickým jaderným zbraním,“ varoval šéf CIA.