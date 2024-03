Jádro bývalo jako lord Voldemort, to se změnilo. Lídři jednali na jaderném summitu o energetice

Čtyři desítky států se sešly na prvním summitu o jaderné energii. Účastní se nejen státy Evropské unie, ale řada dalších zemí, mezi nimi i Čína. Naopak třeba Německo chybí. K Atomiu přijeli i čeští zástupci – premiér Petr Fiala (ODS) a ministr průmyslu a obchodu. „Když jsem začínal, říkal jsem, že s jádrem je to jako v Harry Potterovi, je to slovo, které nesmíte vyslovit, jako lord Voldemort. To se ale změnilo,“ glosoval Jozef Síkela (STAN). Od zpravodajky z místa Brusel 13:42 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jaderný summit dorazil i maďarský premiér Viktor Orbán (uprostřed). Po jeho levici se vítá s belgickým premiérem Alexanderem De Crooem a šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaelem Mariano Grossim | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Historicky první jaderný summit pořádá Belgie společně s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

„Pro Českou republiku je jádro zásadní. Jde o naši energetickou bezpečnost,“ pronesl premiér Fiala. Druhým dechem také uvedl, že je jádro příležitost vzhledem k české zkušenosti a potenciálu.

Šéf resortu průmyslu Síkela mu přitakával. Počítá s tím, že v Evropě může vzniknout až 45 nových jaderných zdrojů za 100 miliard eur.

Cílem summitu je vyzdvihnout význam jaderné energetiky, která v posledních letech zažívá v řadě zemí „renesanci“. Minimálně o tom tak mluví belgičtí organizátoři. Jádro z pohledu projaderných zemí hraje zásadní roli při řešení globálních výzev ochrany klimatu nebo zajištění energetické nezávislosti.

Roztříštěnost jádrem

Očekává se, že země přijmou společné prohlášení o rozvoji jaderné energie a potřebě zlepšovat podmínky pro financování jádra.

Mezi státy Evropské unie ale v kladném postoji k dalšímu rozvoji jádra není jednota. Ukazuje se to na seznamu účastníků prvního jaderného summitu: chybí tradičně protijaderné Německo nebo Rakousko, ze států unijní sedmadvacítky ale nejsou jediné.

V argumentaci poukazují na rizika havárií v jaderných elektrárnách nebo nedořešené problémy se skladováním jaderného odpadu.

První jaderný summit se koná symbolicky u bruselského Atomia | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Summitu se účastní na politické rovině 14 států unijní sedmadvacítky. Přítomné je Maďarsko, které v létě loňského roku podepsalo upravenou stavební smlouvu s Ruskem o rozšíření maďarské jaderné elektrárny Paks.

Kromě unijních zemí se účastní také zástupci Spojených států, Číny, Kanady nebo Japonska. V součtu do Bruselu přijelo bezmála 40 zemí.

Česká cesta

„Dlouhodobě jsme říkali, že jádro je jednou z cest, kterou dosáhneme dekarbonizace, nebo jak můžeme naplnit klimatické cíle, které jsme si dali,“ poukázal Fiala s tím, že právě proto je rád za aktuální změnu postoje. Dodal, že je hrdý na členství Česka v „jaderné alianci“.

Síkela také připodobnil jádro k Popelce a popsal ho jako skromnou, tvrdě pracující a pilnou, avšak zanedbávanou, na kterou pořádně nikdo nebral zřetel. To se nyní mění.

„Když jsem začínal ve funkci, tak jsem říkal, že s jádrem je to jako v Harry Potterovi, je to slovo, které nesmíte vyslovit jako lord Voldemort. To se ale strašně změnilo,“ glosoval také šéf resortu průmyslu.

„Jaderný summit je symbolickým zakončením naší cesty uznání jádra jako čistého zdroje,“ řekl Fiala. S Českem chtějí na konferenci jednat o spolupráci na rozvoji malých modulárních reaktorů Francouzi.

Ministra průmyslu má pak podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnál přibližně devět schůzek. Sejde se například se svými protějšky a zástupci ze Slovenska, Velké Británie nebo Spojených států. Naplánovaná má také jednání s oběma uchazeči o výstavbu jaderného zdroje v Dukovanech.