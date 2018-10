Kapitán útočící na homosexuály a zastánce mučení. Cestu ‚tropického Trumpa‘ k moci dláždí kontroverze

„Jsem zastáncem mučení.“ „Vás bych nikdy neznásilnil, nestojíte za to.“ To jsou jen některé z výroků nově zvoleného brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Kdo je kontroverzní politik, jehož kariéru ve veřejném životě lemují útoky na rasové menšiny, ženy i homosexuály a který přesto v páté největší zemi světa získal hlasy 55 procent voličů? Profil Brasília 11:48 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jair Bolsonaro | Foto: Ricardo Moraes/Pool | Zdroj: Reuters

Pro jeho politické názory i postoje vůči médiím – shodné s těmi, které zaujímá americký prezident – mu často přezdívají „tropický Trump“. Netají se sympatiemi k vojenským diktaturám či nesnášenlivostí vůči homosexuálům.

Jair Bolsonaro je bývalým vojákem, kapitánem ve výslužbě, který v průběhu politické kariéry vystřídal devět politických stran. Do té současné, Strany sociálně-liberální, vstoupil letos.

Vrchol politické dráhy, která začínala na radnici v Riu de Janeiru a od roku 1991 pokračovala v brazilské sněmovně, ale přichází právě nyní. Bolsonaro byl v neděli zvolen do čela Brazílie. Za sebou nechal Fernanda Haddada z levicové Strany pracujících.

Bolsonarovi fanoušci vyšli po vyhlášení výsledků voleb do ulic a slavili | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters

Zbraně a WhatsApp

Čím voliče přesvědčil? Zjednodušeně by se dalo říci, že si našel pro každého něco.

Při souboji o prezidentský palác se mezi jeho hesly vyjímala například legalizace držení zbraní, která podle něj zlepší sebeobranu potenciálních obětí násilí. Argument, který v zemi bojující s extrémní mírou pouličního zločinu nevyšel naprázdno.

Věřící místních evangelikálních církví slyšeli na jeho vyzdvihování rodinných hodnot a odpor vůči potratům. Mnohé zaujaly i jeho výroky o osekání přebujelé byrokracie a vládních výdajů či slíbené tažení proti korupci, která v Brazílii dosáhla obrovských rozměrů.

Kontaktní kampaň však politik ukončil předčasně poté, co ho začátkem září na mítinku pobodal útočník. Ze zranění se brzy zotavil, ani tak ale jeho tažení příliš neohrozilo – je zvyklý vést kampaň hlavně přes sociální sítě, například rozšířenou mobilní službu WhatsApp.

Vytoužené změny

Bolsonarova dosavadní kariéra se dosud nesla především ve znamení ofenzivních verbálních výpadů vůči rasovým menšinám, ženám či homosexuálům. Upozornil na to například deník The New York Times.

„Vzestup krajně pravicového vysloužilého kapitána mnohé zaskočil. Bolsonaro za sebou má sedm po sobě jdoucích období v kongresu a příliš toho nepředvedl. Pouze minimum z jeho návrhů prošlo,“ podotýká list.

„Mnoho Brazilců – zoufalých z ekonomické krize, vzrůstajícího násilí a korupčních skandálů – si však jeho volební sliby interpretovalo jako upřímné vzkazy muže, který udělá vše potřebné k uskutečnění tolik vytoužených změn,“ dodává server.

Kriminalita v Brazílii V Brazílii bylo loni zavražděno každý den rekordních 175 lidí, což je v průměru sedm vražd za hodinu. Vyplývá to ze statistiky brazilské nevládní organizace, o níž informovala agentura EFE. Celkem se obětí vražd stalo loni 63 880 lidí, což je asi o tři procenta více než v roce předchozím. Tato největší latinskoamerická země s 200 miliony obyvatel se tak v tragické statistice zařadila do první světové desítky. Brazilské bezpečnostní složky jsou známé svým nekompromisním a tvrdým postupem vůči drogovým gangům a dalším kriminálním skupinám. Při zásazích, které se často konají v chudinských čtvrtích velkoměst, ale mnohdy přicházejí o život i nevinní civilisté.

Přehled některých kontroverzních výroků Jaira Bolsonara:

O znásilnění

„Ona nestojí za to být znásilněná, protože je velice ošklivá. Není můj typ, nikdy bych ji neznásilnil. Nejsem násilník, ale kdybych byl, ji bych neznásilnil,“ vysvětloval politik pro list Zero Hora v prosinci 2014, proč své kolegyni poslankyni Marii do Rosariové řekl: „Vás bych nikdy neznásilnil, nestojíte za to.“ Bolsonaro také nezastává rovnost mezi ženami a muži, neměli by podle něj mít ani stejně vysoké platy.

O homosexuálech

Bolsonaro dlouhodobě vystupuje proti homosexuálům. V květnu 2011 pronesl, že „by byl radši, kdyby jeho syn zemřel při nehodě, než aby byl gay.“ Podobně laděné poznámky jsou součástí jeho veřejných projevů už několik let. V roce 2002 například řekl: „Nebudu proti tomu (homosexualitě) bojovat ani diskriminovat, ale pokud na ulici uvidím dva muže, jak se líbají, tak je zmlátím.“ V rozhovoru pro Playboy v roce 2011 řekl, že pokud by byl jeho syn gay, nemohl by ho milovat.

O mučení a vedení země

Třiašedesátiletý politik podle serveru Guardian často nostalgicky vzpomíná na dobu, kdy Brazílii ovládala vojenská diktatura mezi lety 1964 a 1985. Slíboval také, že vládu zaplní současnými i bývalými důstojníky. Rozruch budí i jeho pozitivní postoj k mučení.

„Jsem zastáncem mučení. Vy to víte a lidé to ví taky. Volbami v téhle zemi nic nezměníte. Nic, absolutně nic. Změny bohužel docílíme, pokud jednoho dne vstoupíme do občanské války a provedeme práci, kterou vojenský režim neudělal – zabijeme aspoň 30 tisíc lidí, počínaje Fernandem Henriquem Corsou (bývalý prezident, pozn. red.). Je v pořádku, pokud zemřou nějací nevinní lidé. Ti umírají v mnoha válkách,“ pronesl Bolsonaro v roce 2017.