Brazilský prezident nařídil vojákům oslavy výročí vojenského puče. K převratu došlo před 55 lety

Brazilský prezident Jair Bolsonaro dal pokyn ministerstvu obrany, aby si vojáci připomněli 55. výročí vojenského převratu. Pučem, který svrhl levicového prezidenta, začaly dvě dekády vojenských vlád. Během nich skončily tisíce politických oponentů režimu ve vězení a přes 400 lidí represe režimu nepřežilo. Bolsonarův mluvčí rovněž v pondělí podle agentury AFP uvedl, že prezident nepovažuje události z roku 1964 za vojenský puč. Brasília 12:51 26. března 2019

„Náš prezident už dal pokyn ministerstvu obrany, aby připravilo oslavy v souvislosti s výročím 31. března 1964,“ řekl novinářům prezidentův mluvčí Otavio Barros, aniž upřesnil, jak budou oslavy vypadat. Na dotaz médií uvedl, že důstojníci mohou uspořádat akce ve svých posádkách podle vlastního uvážení.

Armádní puč z roku 1964 svrhl levicového prezidenta Joaa Goularta, který se chystal znárodnit ropný průmysl, vyvlastnit půdu statkářům a rozdělit ji rolníkům či rozšířit volební právo na negramotné voliče. Moc v zemi po puči převzal generál Humberto Castelo Branco, jehož režim začal s represemi levicových politiků a zakázal politické strany.

434 obětí

Podle vládní komise, která před několika lety zločiny vojenských vlád vyšetřovala, se obětí represí za dvě dekády stalo 434 osob. Tisíce lidí skončily ve vězení a další tisíce emigrovaly. Civilní vláda byla v Brazílii obnovena v roce 1985.

Někteří, včetně Bolsonara, ale vojenské vlády v Brazílii chválí za to, že pozdvihly ekonomiku. „Pokud by se to nestalo, dnes bychom měli vládu, která by nebyla dobrá pro nikoho,“ shrnul v pondělí Bolsonarův mluvčí.

Bývalý armádní důstojník Bolsonaro, označovaný za ultrapravicového politika, se nikdy netajil obdivem k vojenskému režimu v Brazílii. Do své vlády, která se úřadu ujala letos v lednu, si také vybral několik vojáků či bývalých armádních důstojníků. Jeho viceprezidentem je penzionovaný generál Hamilton Mourao, který v minulosti například uvedl, že armáda má hájit pořádek, pokud soudní moc není schopna uzdravit politiku v zemi.

Minulý měsíc dal také Bolsonaro veřejně najevo obdiv k bývalému paraguayskému diktátorovi Alfredu Stroessnerovi, jehož režim je považován za jeden z nejkrvavějších v Latinské Americe. Bolsonaro bez zmínky o zločinech tohoto režimu prohlásil, že Stroessner byl „státník, který věděl perfektně, co jeho země potřebuje.“