V brazilských volbách uspěli i zástupci domorodých obyvatel. Do dolní komory se jich dostalo pět

Do dolní komory brazilského parlamentu bylo v neděli zvoleno i pět příslušníků domorodých národů, z toho čtyři ženy. Jde o rekordní počet, podle agentury EFE se do poslanecké sněmovny největší latinskoamerické země v minulosti dostali jen dva indiáni, a to v roce 1982 a 2018. Novými poslankyněmi federální sněmovny, která má 513 členů, se od 1. února poprvé stanou i dvě transsexuálky.

Brasília 23:22 4. října 2022