Jak bohaté je Grónsko? Naleziště obsahují víc než milion tun ‚nové ropy‘, odhadují Američané

Grónsko sice není tak velké jako Afrika, ale světové velmoci, které touží po přírodních zdrojích, o ně bojují podobně jako o černý kontinent koncem 19. století. Největší ostrov světa je velký jako polovina Evropské unie. Je o 25 procent větší než Aljaška, která je největším státem USA.

Grónsko je navíc bohaté. Ne sice tak rozvinutým způsobem jako nedaleká regionální ropná supervelmoc Norsko, ale má obrovské zásoby surovin, které Brusel označuje za „zásadní“ – od mědi a kryolitu po kobalt, lithium a nepřeberné množství vzácných kovů, po nichž je stále větší poptávka kvůli zelené energii a digitálním technologiím. Ne bezdůvodně se jim říká „nová ropa“, píše server Euronews.

Geostrategicky významné

Letos se promítal dokumentární film, který tvrdí, že dánské těžařské společnosti vytěžily na západním pobřeží Grónska za posledních 130 let kryolit v hodnotě desítek miliard eur, aniž by tento zisk nějak výrazně vrátily do místní ekonomiky.

Oblast kolem zmíněného dolu v Ivittuutu na jihu Grónska teď zkoumá australská společnost Eclipse Metals, která získala práva na průzkum v roce 2021. Minulý týden oznámila, že bude mít brzy výsledky vzorků z vrtných jader, které zřejmě významná ložiska vzácných kovů potvrdí.

Tento historický důl, který se po svém uzavření v roce 1987 proměnil v obrovskou zatopenou jámu, je považován za pouhou špičku metaforického ledovce nerostných zdrojů v Grónsku. Jejich dostupnost se s odtáváním ledu stále zvyšuje.

Americká geologická služba ve své výroční zprávě z konce ledna odhaduje grónské zásoby vzácných kovů na 1,5 milionu tun. Geologická služba Dánska a Grónska ve své podrobné zprávě z roku 2023 oznámila, že v Grónsku zjistila „velký potenciál surovin zásadního významu“.

Nezávislý poradní orgán dánského ministerstva pro podnebí, energetiku a technickou infrastrukturu potvrdil, že řadu nejvýznamnějších surovin uvedených na seznamu Evropské unie lze nalézt v Grónsku. Evropský zákon o důležitých surovinách uvádí 34 základních prvků, z nichž polovina je považována za geostrategicky vysoce významné.

Grónsko nedávno navštívil americký viceprezident J. D. Vance, jehož zdánlivým cílem byla prohlídka tamější základny americké armády, protože grónští obyvatelé dali jasně najevo, že jeho delegace nebude vítána na žádných kulturních akcích. Jeho šéf Donald Trump se však svými záměry netají, uzavírá Euronews.

