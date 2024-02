Jak jsme se mýlili v Putinovi aneb signály a kouřové clony. Proč ruská invaze zaskočila i insidery?

24. února 2022. V tento den ráno rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin plošnou vojenskou agresi proti Ukrajině. Nazval ji speciální operací a společně s velením ruské armády předpokládal, že potrvá jen několik dní, maximálně týdnů. Po dvou letech ale agrese stále pokračuje – po bojích zůstávají zničená města a vesnice, miliony uprchlíků i desítky tisíc mrtvých či těžce zraněných vojáků na obou stranách, shrnuje další díl podcastu Na Východ! Praha/Kyjev 10:56 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mariupol | Zdroj: Profimedia

Přesná čísla obě strany tají, i tak je jisté, že v Evropě probíhá nejničivější válečný konflikt od konce druhé světové války, který vypukl navzdory předpovědím řady politiků i analytiků.

Do osudných únorových dní roku 2022 se vracejí v nejnovější epizodě také autoři podcastu Na Východ! Ondřej Soukup a Josef Pazderka.

„Nikdy nezapomenu, co jsem cítil, když jsem se dozvěděl, že ta válka skutečně začala. Sice jsem si někde v hlavě možná připouštěl tu možnost, že by se něco podobného mohlo stát, ale v okamžiku, kdy to začalo, tak jsem na to vlastně vůbec nebyl připraven,“ vzpomíná Soukup, který byl ještě pár dnů před začátkem útoku v únoru 2022 v ukrajinském Mariupolu.

Pazderka dodává, že Západ měl o Putinově režimu a jeho předvídatelnosti velké iluze. „Tato epizoda by se klidně mohla jmenovat Jak jsme se mýlili ve Vladimiru Putinovi a snažíme se v něm dodneška zorientovat,“ glosuje. Pazderka byl na Ukrajině během prvních týdnů války, reportáže tehdy připravoval pro server Aktuálně.cz, který vedl.

„V tu dobu vlastně nebylo vůbec jasné, jestli se Kyjev udrží. Když jsme se tam snažili dostat z jihu, stáli na kraji každé vesničky chlapi s brokovnicí. Bylo vidět, že s těmi zbraněmi neumějí moc zacházet. A o co méně s nimi uměli zacházet, o to víc na nás mířili. Tam stačilo nějaké nedorozumění a byli jsme rozstřílení na cimprcampr,“ popisuje Pazderka a přiznává, že i on patřil do tábora těch, kteří zprávám o blížícím se začátku války nechtěli příliš věřit.

Proč se řada zasvěcených odborníků na postsovětský prostor ve svých předpovědích mýlila? Jaké varovné signály nerozpoznali? A co si z toho vyvodit pro budoucnost? I tyto otázky si pokládají Ondřej Soukup a Josef Pazderka v desáté epizodě svého autorského podcastu Na Východ! Poslechnout si ho můžete v úvodu článku.