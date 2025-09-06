‚Jak můžete být takový ignorant?‘ Ministr Kennedy přetavuje nedůvěru k očkování v politické kroky
Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy jr. přetváří nedůvěru vůči očkování v politické kroky. Propustil všechny členy poradního výboru, který vydává doporučení pro očkování, a nechal vyhodit ředitelku předního zdravotnického úřadu. Při čtvrtečním slyšení v Senátu rovněž našlapoval kolem odpovědi na dotaz, kolik životů zachránily vakcíny proti covidu-19 během pandemie. Američané z většiny očkování podporují.
Kennedyho slyšení před senátním finančním výborem ve čtvrtek opakovaně provázel křik a viditelná frustrace.
Bílý dům odvolal šéfku důležité zdravotní agentury. ‚Nebyla v souladu s prezidentovým programem‘
„Přijímáte, že milion Američanů zemřelo na covid-19?“ tázal se jeden z demokratických senátorů Mark Warner. „Nevím, kolik zemřelo,“ odvětil Kennedy.
„Jste ministr zdravotnictví a sociálních služeb a nevíte, kolik Američanů zemřelo na covid?“ pokračoval Warner. O chvíli později se Kennedyho ptal, jestli očkování podle něj pomohlo zabránit dalším úmrtím.
„Chtěl bych vidět data a mluvit o těch datech…,“ odpověděl Kennedy s tím, že vláda exprezidenta Joea Bidena podle něj ze Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) propustila všechny, kteří nesouhlasili s ortodoxním postojem vlády.
„Jak můžete být takový ignorant?“ hřímal ke konci výměny senátor na Kennedyho.
Chaos kolem očkování
Kennedy po osmi měsících v úřadu do politických rozhodnutí intenzivněji prosazuje svoji nedůvěru vůči očkování a tradičnímu zdravotnictví. Jeho mnozí představitelé jsou podle něj „zpolitizovaní“ a podplacení farmaceutickým průmyslem, a to včetně velkých organizací, jako je třeba Americká asociace pediatrů.
Stejně jako mnohé další konzervativní politiky, i Kennedyho hnutí MAHA (Make America Healthy Again – Učiňme Ameriku Opět Zdravou) se často opírá o nutnost chránit děti, v tomto případě jejich zdraví.
„Jsme nejvíce nemocná země na světě. Proto musíme vyhodit lidi ve Středisku pro prevenci nemoci. Neudělali svoji práci dobře.“Robert F. Kennedy jr. (americký ministr zdravotnictví)
Kennedy před měsícem škrtnul financování 500 milionů dolarů (10,5 miliardy korun) na vývoj mRNA vakcín. Ministr rovněž propustil všech 17 členů poradní komise zaměstnané ve zdravotnickém CDC. Dotyční byli zodpovědní za přípravu doporučení, jak v USA podávat očkování.
Odborný panel má 18. a 19. září hlasovat o nových doporučeních pro lékaře napříč Spojenými státy, které se týkají očkování proti covidu-19 a dalších imunizačních postupů. Jestli do té doby bude panel opět funkční, není jasné. V minulosti jeho členové procházeli několikaměsíčním jmenovacím procesem, podotýká server Politico.
Kennedy škrtne 500 milionů dolarů na vývoj mRNA vakcín v USA. Podle něj nejsou dostatečně efektivní
Kennedy už jmenoval osm nových členů panelu, z nichž někteří sdílejí jeho skeptické postoje vůči očkování, ačkoliv sám Kennedy říká, že „nejde o antivaxery“.
Jedním z členů je lékař Robert Malone, který získal na popularitě během koronavirové pandemie díky své kritice lockdownů. Malone tehdy rovněž tvrdil, že očkování na covid-19 „způsobuje formu AIDS“. Lékaři a výzkumníci vyvrátili, že by dotyčné očkování poškozovalo imunitní systém.
Další členy panelu skeptické vůči očkování hodlá ministr jmenovat v dalších dnech a týdnech, píše Politico, které získalo seznam navrhovaných jmen.
Kennedyho snaha o reformu CDC vrcholila v minulém týdnu odvoláním ředitelky úřadu Susan Monarezové, která pozici zastávala pouhých 29 dní.
Více než 1000 současných a bývalých zaměstnanců ministerstva zdravotnictví vyzvalo podle CNN Kennedyho k rezignaci. Ministrovy kroky jsou podle nich „hrozbou pro veřejné zdraví“.
Bývalá ředitelka v komentáři pro deník The Wall Street Journal uvedla, že „veřejné zdraví by nemělo být stranické“ a že byla vyhozena, protože stavěla „důkazy před ideologii“ a „fakta před strach“.
„Chtělo se po mně, abych schválila doporučení poradního panelu pro očkování, jenž nově obsadili lidé, kteří se v minulosti vyjadřovali proti očkování,“ napsala.
Kennedy při čtvrtečním slyšení v Senátu označil Monarezovou v reakci na její text za „lhářku“. Ministr při něm nevypovídal pod přísahou, byť o to na začátku jednání žádal šéf demokratické menšiny ve výboru Ron Wyden.
Američané věří vakcínám
Kritici poukazují na rozsáhlá zdravotní rizika, která Kennedyho kroky mohou způsobit. Možné změny v politice očkování rovněž přiměly několik amerických států odklonit se od federálních pokynů stanovených vládou prezidenta Donalda Trumpa.
Západní státy s demokratickými guvernéry Washington, Oregon a Kalifornie oznámily vytvoření koalice, která má v úmyslu vydávat vlastní doporučení pro očkování. Jen o několik hodin později oznámila Florida s republikánskou většinou, že se bude snažit ukončit veškeré povinné očkování ve školách.
Trumpova administrativa postupovala nezákonně. Harvardu už nemůže krátit financování, rozhodl soud
Američané nicméně z velké většiny podporují jak očkování obecně, tak povinné očkování ve školách, ukázalo několik průzkumů v nedávné minulosti, a to platí i pro podporovatele Trumpovy vlády.
Průzkum De Baumontovy nadace v červnu například ukázal, že obavy z bezpečnosti vakcín má asi jen každý dvacátý Američan. Ze všech občanů se 21 procent staví proti povinnému očkování ve školách a většina z nich jako velký důvod pro svoji skepsi uvádí, že by rodiče měli mít svobodu rozhodnout, zda nechají své dítě očkovat.
Nedůvěra v experty
Hned jako další velkou příčinu však odmítaví Američané uvádějí obavu, že očkovací pravidla „jsou příliš ovlivněná politikou a velkými společnostmi“.
Právě nízkou důvěru v instituce a odbornou veřejnost, která se rozšířila především po pandemii koronaviru, vnímají jako příčinu současné situace kolem amerického veřejného zdraví i političtí komentátoři.
Demokratičtí a republikánští senátoři se Kennedyho při čtvrtečním slyšení ptali, zda stále hodnotí pozitivně Trumpovu Operaci Warp Speed, tedy projekt výroby a distribuce vakcín a léků proti covidu-19 v letech 2020 a 2021. Kennedy potvrdil, že ano a že by za ni Trump podle něj zasloužil dostat Nobelovu cenu.
Proč se tedy nyní americký ministr zdravotnictví jednoznačně odmítá postavit za účinnost mRNA vakcín, které tehdy vyvíjely společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna? Sloupkař deníku The New York Times (NYT) David Wallace-Wells podotýká, že mezi Kennedyho náměstky jsou nyní lidé, kteří v roce 2021 patřili mezi nejzapálenější propagátory vakcín.
Politici a odborníci během pandemie podle něj nedostatečně kočírovali, jaká očekávání bude veřejnost od očkování mít, ačkoliv bezpochyby zachránilo řadu životů – až dva miliony podle Jeromea Adamse, který pracoval v Trumpově první vládě během pandemie jako jeden z nejvýše postavených představitelů veřejného zdraví.
Nejmenším dětem budou pojišťovny hradit protilátku proti RS viru. Způsobuje záněty průdušek a zápaly plic
NYT ve stejném komentáři rovněž připomíná, že Robert Kennedy jr. byl sám dříve členem Demokratické strany. Jeho názory na zdravotnictví, čistotu potravin a půdy bez chemikálií a skepsi vůči očkování, byly dříve typické spíše pro lidi, kteří by se definovali jako levicoví liberálové.
„(Kennedyho hnutí) je špatnou odpovědí na správnou otázku“, jak řešit krizi upadajícího zdraví Američanů, píše deník.
Komentář webu UnHerd z druhého konce politického spektra než NYT v podobném duchu kritizuje demokratické senátory za údajné nepochopení, že Kennedy v roli ministra jedná jako zástupce té části Američanů, kteří jsou nedůvěřiví vůči institucím a expertům, byť většina Američanů očkování podporuje.
„Máte celé zdravotnické společenství na jedné straně – Americkou pediatrickou akademii zastupující tisíce pediatrů a Americké zdravotnické sdružení, ti nám říkají, že vakcíny jsou bezpečné a účinné,“ argumentoval ve čtvrtek před Kennedym demokratický senátor Bernie Sanders.
Kennedy v reakci odvětil, že „zdravotnický establishment“ je pod vlivem farmaceutického průmyslu, a tudíž je nedůvěryhodný.