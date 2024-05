Jak ukončit Netanjahuovu vládu? Izraelští opoziční lídři společně jednali o plánu na převzetí moci v zemi

Izraelský opoziční lídr Jair Lapid se ve středu setkal se dvěma šéfy dalších opozičních stran, s nimiž chce ukončit vládu premiéra Benjamina Netanjahua. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Všichni tři také vyzvali dalšího opozičního lídra Bennyho Gance, který je od loňského října členem válečného kabinetu, aby se k nim připojil. Tel Aviv 16:02 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská opozice kritizuje Benjamina Netanjahua kvůli válce s Hamásem (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Ani Ganc není spokojen s kroky současné vlády a předminulý týden dal Netanjahuovi ultimátum do 8. června, v němž požaduje po vládě schválení strategického plánu pro ukončení války v Gaze.

Lapid se ve středu podle serveru ToI setkal se dvěma bývalými dlouholetými členy izraelské vlády – se šéfem pravicové strany Israel Bejtejnu (Izrael je náš domov) Avigdorem Liebermanem a lídrem pravicové strany Nová naděje Gideonem Saarem. Ten byl ministrem Netanjahuovy vlády do letošního března. Všichni tři se podle ToI dohodli, že chtějí konec této vlády „v zájmu budoucnosti Státu Izrael“.

Lídr opozice Lapid Netanjahua kritizuje dlouhodobě a letos v dubnu jeho vládu označil za existenční hrozbu pro Izrael. Řekl to krátce po íránském útoku na Izrael, který se obešel bez obětí, ale je označován za bezprecedentní.

Írán vyslal proti Izraeli na 300 dronů a raket v odvetě za útok na íránský konzulát v Damašku, při němž 1. dubna zemřelo šestnáct lidí, včetně několika důstojníků a dalších členů íránských revolučních gard, a který je připisován Izraeli.

Bezprecedentní útok

Kritika Netanjahuovy vlády sílí už řadu měsíců v souvislosti s válkou v Gaze, kterou začalo tamní palestinské radikálně islamistické hnutí Hamás teroristickým útokem na Izrael 7. října.

Mnozí viní Netanjahua a tajné služby, že nedokázali zajistit bezpečnost Izraelců a dopustili tento bezprecedentní teroristický útok, při němž zemřelo na 1200 lidí, a dalších 250 osob unesl Hamás do Gazy. Na 130 z nich stále zadržuje a Netanjahu čelí kritice, že nedělá dost pro jejich propuštění a upřednostňuje cíl zcela zničit Hamás, což ale mnozí považují za nereálné.

Opoziční lídr Ganc, který se loni v říjnu na rozdíl od Lapida připojil k vládní koalici a stal se členem válečného kabinetu vedle Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, pohrozil 18. května odchodem z této koalice, pokud Netanjahu do 8. června neschválí strategický plán pro ukončení války v Gaze.

Plán má podle Gance zahrnovat šest bodů: propuštění rukojmích z Gazy, svržení vlády Hamásu a demilitarizaci Gazy, vytvoření společné dočasné civilní správy v Pásmu Gazy, v níž by byli zástupci Spojených států, evropských a arabských zemí a Palestinské autonomie.

Dále Ganc trvá na tom, aby vláda do 1. září zajistila návrat obyvatel severu Izraele do svých domovů, které museli opustit kvůli bojům izraelské armády s hnutím Hizballáh na hranici s Libanonem. Dalším bodem je snaha o normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií, která to ale podmiňuje uznáním palestinského státu, což Netanjahu odmítá. Ganc také požaduje povinnost vojenské služby pro všechny Izraelce.