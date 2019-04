Jakarta do 30 let pod vodou? Indonésie plánuje změnit hlavní město, to současné se potápí

Indonésie postaví nové hlavní město. V pondělí to oznámilo tamní ministerstvo plánování. Aktuální metropole Jakarta se totiž potýká se znečištěným ovzduším a dopravním kolapsem. Hlavním důvodem přesídlení úřadů je ale to, že se desetimilionové město potápí - za posledních 10 let dokonce až o 2,5 metru.

