,Trumpova přízeň není všechno.‘ Kandidátka podporovaná Trumpem prohrála doplňovací volby

Vítězství Ellzeyho budou pravděpodobně oslavovat Trumpovi odpůrci, kteří varovali před jeho přetrvávající kontrolou nad Republikánskou stranou, napsala agentura The Associated Press.

Podle The Texas Tribune dvojice republikánů vzešla z prvního kola voleb, v němž se v květnu utkalo 23 uchazečů. Wrightová, za kterou se již v dubnu postavil Trump, tehdy porazila Ellzeyho se značným náskokem. Ellzey do druhého kola postoupil jen těsně přes jednu z demokratických kandidátek.

Special elections are special, and this one was no exception.



I want to congratulate Congressman-elect Jake Ellzey on his victory. I am praying for his success & wish him well.



I will never forget the kindness the people of #TX06 have shown Ron & I for so many years. Thank you.