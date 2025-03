‚Jako Američan se cítím rozčarovaný.‘ USA pro Ukrajinu nedělají dost, myslí si 46 procent obyvatel

Staronový americký prezident Donald Trump nazval ukrajinského prezidenta Zelenského diktátorem, o Putinovi to pak říct odmítl. Trumpova administrativa hlasovala v OSN po boku Ruska, Běloruska či KLDR a její představitelé často opakují propagandu Kremlu, se kterým jsou ochotní spolupracovat. Washington 15:02 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující Nancy a Curt | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Naopak dosavadní spojence Trump a jeho lidé kritizují, hrozí jim zavedením cel, nebo dokonce anexí jejich území. Co tomuto obratu Spojených států v mezinárodních vztazích říkají Američané, mapuje sobotní díl našeho seriálu.

Ruská válka na Ukrajině, bezpečnostní spolupráce s Evropou a obecně geopolitika nepatří k hlavním zájmům americké veřejnosti. Přesto na mnoha domech spatříte ukrajinské vlajky a dost lidí je nosí i na protesty primárně namířené proti Trumpově domácí politice. Nancy z Baltimoru na jednu z demonstrací dorazila dokonce oblečená do ukrajinské vlajky.

„Protože je to podle mě hanebné, co dělá naše vláda, náš prezident, viceprezident i náš nezvolený prezident Elon Musk. Jak se při jeho návštěvě zachovali k Zelenskému, to je trestuhodné,“ vysvětluje svoji pozici Nancy.

Nancyn partner Curt situaci vidí podobně. „Pak ještě zastavili vojenskou pomoc Ukrajině a jdou proti naší zahraniční politice, jak jsme ji dělali desítky let. Jsou na straně Putina, což je ostuda. Zastavili třeba kybernetické operace vůči Rusku. Putin chce obnovit Sovětský svaz. My potřebujeme stát za Ukrajinou a našimi evropskými spojenci, protože společně jsme mnohem silnější,“ doplňuje Curt.

„Trump s Muskem také zastavili naši mezinárodní pomoc skrze agenturu USAID. Tím nechali mnoho lidí umřít hlady nebo na léčitelné nemoci. Zničili tím naši pověst a otevřeli dveře Číně a Rusku. Od té doby, co Rusko v roce 2014 začalo nelegálně okupovat Ukrajinu, ji podporujeme. Trump to teď přehodnocuje. Ale bez Ukrajiny může padnout i zbytek Evropy. Sláva Ukrajině!,“ ukončuje Nancy.

‚Cítím se rozčarovaný‘

Felix Bhattacharya studuje mezinárodní vztahy na Tuftsově univerzitě v Bostonu a americkým obratem v zahraniční politice posledních týdnů je šokovaný, i když ne tak úplně překvapený.

„Trump se obrací zády ke všemu, co Amerika představuje. Za studené války jsme byli šampióny demokracie. Vidím pohoršené reakce už i od prezidentových příznivců. Ale Trumpa jsme si zvolili. Lidi musejí pochopit, že volby mají důsledky. Jako Američan se cítím rozčarovaný, protože zbytek světa se k nám teď obrací zády a snaží se od nás odpoutat, když vidí, co jsme za ostudu,“ říká Felix.

Podle průzkumů veřejného mínění málokdo z Američanů samotných otevřeně podporuje Rusko, značná část jich ale nemá na ruskou agresi jasný názor. Ovšem po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu teď Američané víc než kdy jindy od začátku ruské plošné invaze říkají, že Spojené státy nedělají pro Ukrajinu dost.

Myslí si to 46 procent Američanů, ukazují březnová data Gallupova ústavu, který tuto otázku pokládá průběžně už tři roky. Mezi republikány je podpora Ukrajiny znatelně nižší.

Jan Surotchak patří mezi republikány, kteří Ukrajinu podporují a zároveň hájí Donalda Trumpa, který podle něj svými kroky neprospívá Rusku – jen chce mít při vyjednávání na Kyjev i na evropské spojence páky, proto prý zpochybňuje bezpečnostní záruky. Zvlášť mezi republikány ovšem není výjimečný názor, že pro Spojené státy není výhodné členství v NATO.

Jan Surotchak | Foto: Jan Bumba | Zdroj: Český rozhlas

Bill by prý neměl problém s tím, kdyby jeho země Alianci opustila. „Dobová dynamika se změnila, už nemáme studenou válku, kvůli které NATO vzniklo. Navíc se mi vůbec nelíbí, že země v západní Evropě nepřispívají na obranu tolik peněz, kolik slíbily. Přitom bezpečnostní rizika v Evropě se jich týkají mnohem víc než nás. Proto jsem ochotný se bavit o tom, jestli by Spojené státy neměly z NATO vystoupit, protože čas této Aliance už pominul,“ myslí si Trumpův volič Bill.