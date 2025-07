,Jako bych přestala existovat.‘ Čínská spisovatelka se znelíbila cenzorům, na internetu ji nenajdete

Byla jednou z nejúspěšnějších a nejprodávanějších čínských spisovatelek, její díla byla pravidelně předělána do filmové nebo televizní podoby. Pak ale Geling Yan zkritizovala čínskou vládu. Odpovědí bylo její smazání z internetu a také odnětí jakéhokoliv nároku na honorář. „Přineslo mi to něco, čemu v čínštině říkáme společenská smrt. Lidé na internetu nemohou najít mé jméno. Je to, jako bych přestala existovat,“ říká pro iROZHLAS.cz. Brno 7:00 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínskoamerická spisovatelka Geling Yan | Zdroj: Zhou Peng

Než se dnes šestašedesátiletá Geling Yan dostala ke psaní, prožila čínskou Kulturní revoluci, kdy se ve znamení pokroku ničilo vše staré a kapitalistické a která si podle odhadů vyžádala miliony životů. Yan v té době byla ještě dítě, ničení ale pozorovala přímo zevnitř, protože byla přidělena do tanečního souboru čínské armády.

O několik desítek let později si čínská vláda vybrala jiný cíl – kariéru Geling Yan. Yan ve svých knihách totiž popisovala prostředí, které znala a které ve své rodné zemi pozorovala. Psala o armádě, postavení žen, o hazardu nebo právě Kulturní revoluci. Díla byla přeložena do desítek jazyků, v češtině Yan však vyšla jen jedna kniha – Příživník pojednávající o novinářské nesvobodě v Číně.

Od roku 2020 ale spisovatelce, kdysi jedné z nejprodávanějších v zemi, nic v její rodné zemi nevyšlo. Její poslední čtyři knihy byly zakázány. „Nadávala jsem na (prezidenta) Si Ťin-pchinga,“ líčí pro iROZHLAS.cz. Zákaz přišel krátce po zveřejnění eseje, kde kritizovala reakci čínské vlády na pandemii koronaviru. S kritikou nepřestala, a tak zákazy jen přibývaly. A zašly tak daleko, že dnes už není její jméno ani dohledatelné na čínském internetu.

„Přineslo mi to něco, čemu se v čínštině říká společenská smrt. Moje informace jsou úplně odstraněny z vyhledávačů na čínském internetu, lidé nemohou najít mé jméno. Je to jako bych přestala existovat,“ vylíčila při své cestě do Česka, kam zavítala na Měsíc autorského čtení. Letošním tématem festivalu je exil, Yan žije v Berlíně. Kromě čínského má i americké občanství.

Raději hendikepované děti než veterány

Nebylo to však poprvé, kdy Yan zažila zákrok cenzorů. Problémy měla už s novelou s anglickým názvem Youth, která vyšla v roce 2018 a která pojednávala o postavení válečných veteránů s hendikepem. „Neměli moc možností, jak se uživit. Každý měsíc dostávali velmi nízké kompenzace, jenom pár stovek jüanů. Šli proto do velkých měst, aby žebrali,“ popisuje příběh díla, který vycházel z jejích reálných zkušeností z Číny.

To se však cenzorům nelíbilo a žádali o změnu zápletky – veterány chtěli vyměnit za hendikepované děti vydělávající si při představeních, což mělo být pro vládu přijatelnější. „Zásah byl dost zásadní. Odmítla jsem to s tím, že to radši publikuju jinde,“ popisuje svou prvotní reakci. Kvůli práci editorky, která knize věnovala spoustu času, ale nakonec změnila názor. „Uškodilo to relevanci knihy,“ míní.

Cenzura na Berlinale

Yan byla i scenáristkou a několik jejích knih bylo zfilmováno. Kniha Inmate Lu Yanshi, o které mluví jako o svém nejvýznamnějším díle kvůli inspiraci životem jejího otce a dědy, se dočkala dokonce dvou filmových adaptací. Za oběma stojí známý režisér Zhang Yimou, autor snímků Hrdina nebo Klan létajících dýk.

S druhým filmem na motivy knihy Yan se režisér poprvé dostal i do soutěže na Berlínském mezinárodním filmovém festivalu. „Byla jsem pozvaná na červený koberec a koupila jsem si kvůli tomu velmi drahé šaty,“ vzpomíná na rok 2019. K promítání nakonec ale nedošlo.

„Čínská vláda ten film nesnášela a týden před uvedením (Zhanga) požádala, aby ze soutěže odstoupil. V té době moje jméno ve filmu bylo.“ Přestože oficiálním důvodem stažení snímku byly technické potíže, film prošel zásahem cenzorů. Po něm jméno spisovatelky zmizelo.

Vydávání čínských autorů

„Společenská smrt“ se projevuje i tak, že Yan nemůže nadále v Číně vydávat, nedostává ani honoráře za prodeje dříve vydaných knih. Poslední díla si proto vydává sama. Stejnou svobodu nezatíženou zásahy cenzorů chtěla nabídnout i dalším čínským spisovatelům. Od svého nápadu ale ustupuje.

„Autoři potřebují odvahu, aby u mě mohli vydávat, protože by se mohli dostat do potíží,“ vysvětluje. Ze stejného důvodu nezaloží ani literární cenu, kterou chtěla oceňovat autory bez ohledu na to, zda se jejich díla líbí čínské vládě, nebo nikoliv.