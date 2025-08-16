Jako by se potkali dva milující se bratří. Šlo o návrat Ruska z nucené izolace, míní komentátor Dvořák

V pátek se v aljašském městě Anchorage sešli prezidenti USA Donald Trump a Ruska Vladimir Putin. Jednali o případném mírovém řešení na Ukrajině. Výsledek summitu rozebere zahraničněpolitický komentátor Libor Dvořák.

Libor Dvořák

Zahraničněpolitický komentátor Libor Dvořák | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Konkrétních výstupů z té schůzky amerického a ruského prezidenta bylo pomálu. Co se to tedy vlastně během těch tří a půl hodin v Anchorage odehrálo?
Obávám se, že to byla toliko demonstrace návratu Ruska z té nucené izolace, zejména v euroamerickém, nebo chcete-li v euroatlantickém, světě. Signálů tohoto typu bylo opravdu hodně.

Poslechněte si rozhovor se zahraničněpolitickým komentátorem Liborem Dvořákem

Ale jinak Donald Trump poznamenal cosi v tom smyslu, že v tom nejdůležitějším dohody dosaženo nebylo. A to nejdůležitější je přirozeně zastavení palby. To zvažovali ostatně i Rusové alespoň ve vzduchu, což už by samo o sobě pomohlo. Samozřejmě nikoli na frontě v těch pozemních bojích. Nic takového se ale nestalo.

Jednání tak bylo odkázáno jenom k tomu, že by bylo dobré, aby se uskutečnila schůzka mezi Zelenským a Putinem. Připomeňme si ale ten známý Putinův narativ - se Zelenským zatím jednat nemohu, protože on není k takovémuto jednání připraven. A to může bohužel říkat donekonečna.

Uvidíme, jak to nekonečno bude dlouho trvat. Prezident Trump se jako vždy optimisticky domnívá, že to může být otázka i pár týdnů, nanejvýš pár měsíců. Jsem ale docela zvědav, kdy na to nakonec dojde, protože na to jednání dojít musí. Jak známo, často se to teď opakuje, každá válka končí u jednacího stolu.

‚Rusko je velmoc a oni ne.‘ Trump apeluje na Zelenského, aby souhlasil se schůzkou s Putinem

Vzhledem k tomu, že se tedy nepodařilo vyjednat příměří, dá se říct, že faktickým vítězem té schůzky se stal Vladimir Putin?
Řekl bych, že ano. Už to přijetí a setkání na letišti bylo velmi vřelé. Bylo to, jako kdyby se potkali dva milující se bratři. A navíc, to také zdůrazňují naši světoví komentátoři, jako by se Trump s Putinem pokoušeli znovu přijít s tou představou bipolárního světa se dvěma supervelmocemi, jak jsme to znávali z dob studené války.

Co by se mohlo dít dál?
Pevně doufám, že přinejmenším dojde na tu schůzku Putina se Zelenským. Uvidíme, zda to bude za asistence amerického prezidenta Trumpa a samozřejmě také za asistence evropských mocností a evropských struktur. I po tom Donald Trump včera na Aljašce volal.

