Jako škrábání nehtů na tabuli. Agentura zveřejnila záznam akustického útoku na ambasádu USA na Kubě

Zní to jako cvrkání hromady cvrčků nebo škrábání nehtů na školní tabuli. Co způsobilo takový vysoký tón, ptá se agentura Associated Press. Ta totiž získala záznam zvuku, který někteří zaměstnanci americké ambasády na Kubě slyšeli na konci srpna.

Havana / Washington 15:05 13. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít