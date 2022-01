Velvyslanec při NATO: Napětí na ukrajinské hranici je značné. Musíme riziko porovnávat s rokem 2014

Jak velká je hrozba, že Rusko v blízké době rozpoutá otevřenou válku?

Hrozba je velká. Je to bezprecedentní situace od konce studené války, možná i v novodobé historii. Rusko nashromáždilo na hranicích Ukrajiny a na územích, která okupuje, značné množství vojáků a nereagovalo na obavy spojenců.

Nevysvětlilo, co je smyslem navyšování vojenské přítomnosti a rozhodně nepřispělo k deeskalaci stažením. Riziko je pořád poměrně vysoké. Vzhledem k závažnosti té věci se musíme chovat, jako by hrozila.

Kdybyste měl vyhodnotit riziko od 0 do 10?

Je jedno, jestli je to šest, nebo sedm. Teprve v momentě, kdy přijmete tu možnost jako reálnou, máte jistotu, že děláte maximum pro to, aby vůbec nenastala. Je jedno, jaké číslo na stupnici zvolíme.

Je důležité, abychom se na to řádně připravovali. To se týká zejména naší bezpečnosti, ale i bezpečnosti Ukrajinců jako partnerského státu Severoatlantické aliance.

‚Napětí je značné‘

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uklidňuje, že napětí na hranicích není o nic vyšší, než bylo vloni na začátku roku. Co si o tom myslíte?

Napětí je značné. Celý svět tomu věnuje pozornost a je asi jistým úspěchem Ruska, že se podařilo pozornost celého světa upnout k Ukrajině. Rusko sleduje svůj vlastní zájem, kterým je přerýsování evropské bezpečnosti, nová Jalta, kdy země jako Ukrajina a spojenci, kteří vstoupili do NATO po roce 1997, nebudou mít plnou suverenitu.

Jejich rozhodování bude podléhat schvalování Moskvy. Pro nás to není překvapením. Musíme riziko porovnávat s tím, co Ruská federace udělala v roce 2014.

Na míře rizika se Zelenskyj neshodl ani v telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Jak si to vysvětlujete?

Pokud srovnáme to, co se děje na mezinárodním poli, s tím, jaký dopad mají tyto zprávy přímo na Ukrajince, musíme chápat, že se dovnitř země snaží vyslat signál stability. Napjatá situace nesvědčí ekonomice a může Ukrajince znervózňovat. To ale neznamená, že ji budeme ignorovat.

Myslím si, že to hlavní, co by mělo zaznít, je to, že politika appeasementu nikdy pořádně nefungovala. To, co funguje, je připravenost vést diplomatický dialog, která je podpořena pevnou vůlí bránit se.

Severoatlantická aliance je čistě obranná aliance, stará se o své členy a nikdy neměla za cíl ohrožovat kohokoliv ve svém okolí. Je přeci právem každé země, aby si zvolila vlastní osud bez toho, aby jí do toho ostatní země strkaly nos.

