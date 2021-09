Se záchranou jsme už nepočítali. Chtěli jsme jít dolů pěšky, říká z Pákistánu horolezec Vlček

Omrzliny, mokré oblečení a poškozený stan. Taková byla situace dvou českých horolezců Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří spolu se svým pákistánským kolegou uvázli na hoře Rakapoši v Pákistánu. Ve středu ráno je vyzvedla helikoptéra a už jsou všichni v bezpečí. „Děkujeme záchranářům za jejich snahu. Byla to pro ně velká akce. Těšíme se domů na pečený koleno, na guláš a na pivo," říká Vlček v rozhovoru pro Radiožurnál. Islámábád 13:38 15. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vlček při výstupu na Rakapoši | Foto: Jakub Vlček | Zdroj: archiv Jakuba Vlčka

Kde se právě nacházíte?

V nemocnici. Ráno jsme přilétli vrtulníkem a procházíme takovým běžným vyšetřením, hlavně co se týče dehydratace a omrzlin. Jeden prst mám takový zmodralý, prý to je omrzlina třetího stupně, ale zatím drží.

Ještě v úterý vypadala vaše situace dost dramaticky. Jak proběhla finální fáze záchrany?

Když jsme se ráno vzbudili, počítali jsme už s tím, že půjdeme dolů pěšky. Nebylo by to tak náročné, ale měli jsme už všechny věci mokré, stan jsme měli poškozený a našemu pákistánskému kolegovi nebylo moc dobře. Měl omrzliny a museli bychom se o něj postarat. Pak se ale najednou objevil vrtulník, stačilo do něj naskákat a už to šlo lehce. Záchranáři pro nás mohli doletět už o tři dny dřív, ale nešlo to kvůli špatnému počasí. Děkujeme jim za jejich snahu. Byla to pro ně velká akce.

V jaké nadmořské výšce jste se nacházeli?

Byli jsme ve výšce přibližně 6200 metrů. Vrtulník se nás snažil vyzvednout už ve výšce 6900 metrů, ale tam to nešlo kvůli počasí a tlaku, takže jsme museli ještě nějakou část sejít.

Video, které natočil jeden ze zachráněných horolezců Jakub Vlček těsně pod vrcholem hory Rakapoši v Pákistánu. Rozhovor https://t.co/Rev9FHrVsF pic.twitter.com/uMK6I4cOGO — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) September 15, 2021

Pákistánské úřady zmiňovaly, že jste k výstupu neměli povolení. Zařizovali jste si ho?

Povolení jsme měli už od června. Plánovali jsme výstup na osmitisícovku Gašerbrum 2, ale nakonec jsme to museli změnit na Rakapoši. Vzhledem k vysoké ceně jsme ale museli změnit agenturu a to je celkem dlouhý proces, který zahrnuje hodně papírování. Více než 20 dní jsme toto povolení řešili, určitě jsme to nezanedbali. Každý, kdo leze po horách, ale ví, že mnohem důležitější je situace s počasím. Vzhledem k tomu jsme tedy vyrazili o něco dříve, než došlo k potvrzení našeho povolení, které bylo v procesu a očividně k tomu ještě nedošlo. Měli jsme ale ověřené to, že když se něco stane, tak pro nás přiletí vrtulník.

Kdy se chystáte letět domů?

Měli jsme letět už 19. září, ale nakonec se to bude muset posunout. Musíme si tu před odletem ještě zařídit několik věcí.

Na co se nejvíce těšíte, až skončí vaše vyšetření?

Těšíme se, až se pořádně najíme a poletíme domů za svými ženami. Na pečený koleno, na guláš a na pivo.