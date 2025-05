Jaký bude Lev XIV.? Podle Trumpových příznivců je to jen další levičák a marxista, říká historik

Novým, v pořadí 267. papežem se stal americký kardinál Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev XIV., hlavou římskokatolické církve je tak poprvé v historii Američan. „Jeho zvolení mě překvapilo, a to i v kombinaci s rychlostí samotné volby. Prevost sice byl v seznamech kandidátů na papeže, rozhodně ale nebyl první volbou,“ říká pro Český rozhlas Plus historik Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty UK. VERTIKÁLA Vatikán 11:40 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým papežem se stal kardinál Prevost z USA, přijal jméno Lev XIV. | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

„Zajímavé je, že mnozí komentátoři tvrdili, že z amerických kardinálů byl v konkláve nejméně americký. Po rodičích je evropského původu – a to velmi rozmanitého, tedy španělského, italského a francouzského. Svým působením v Jižní Americe odkazuje na tamní mentalitu. Mimochodem – už od srpna 2015 má peruánské občanství,“ vyjmenovává historik.

„Už jsem zaznamenal i pohled na politický aspekt této volby – je opravdu unikátní, že byl zvolen kardinál původem ze světové velmoci. A o čem to vypovídá? Nepochybně bude mít lepší vhled do vnitřní americké politiky, kterou bude líp a dobře komentovat,“ doplňuje.

„Mimochodem, jsou už také na světě ohlasy příznivců Donalda Trumpa, podle kterých je Lev XIV. další marxista, další levičák – i v tom bude následovníkem papeže Františka. Je vidět, že to bude zřejmě i kritik současné americké administrativy, ale bude mít vhled. Bude to nepochybně zajímavé sledovat,“ dodává historik Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

„Nepochybně se od Lva XIV. dočkáme i zklamání, protože máme velká očekávání. První výzva, kterou vnímám, je, že existují obvinění, podle kterých nedostatečně vyšetřoval případy sexuálního zneužívání v církvích,“ uvádí historik.

„Je to složitá otázka, osobně nesouhlasím s ostrými výtkami, že to je člověk, který kryje a podporuje pedofily v církvi. To je přehnané, přestože to bude téma, které bude potřeba sledovat a podezření dobře vysvětlit,“ uzavírá Vaňáč.

Papež je světovou celebritou pouhých sto let

„Za pontifikátu Jana Pavla II. a Benedikta XVI. jsme zažívali snahu pokračovat v posilování role papeže nejen jako symbolické, charismatické, jednotící postavy církve, ale jako takového CEO. Tedy někoho, kdo řídí celou organizaci, a to do nejmenších detailů,“ vysvětluje v debatě Vertikály historik Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové a její akademický kaplan.

„To, že papež jmenuje všechny biskupy, je záležitost pouhé poslední stovky let. Nebo to, že rozhoduje o životě církve. Ale za papeže Františka jsme viděli snahu oddramatizovat, demytologizovat postavu papeže a jeho roli v církvi. On přece neustále zdůrazňoval, že se lidé mají za něj modlit, protože je jen slabý člověk,“ říká historik.

„Výroky jako ,Kdo jsem já, abych někoho soudil?‘ – tak to bychom od předchozích papežů slyšeli těžko. Protože si mysleli, že mají právo a poslání vynášet zásadní soudy a řídit svět,“ připomíná Petráček.

Dřív měla biskupství větší autonomii

Římskokatolická církev byla dokonce centralizovaná v Římě až v 16. století, připomíná historik Petr Kubín z Katolické teologické fakulty UK Praha.

„Do té doby totiž měla jednotlivá biskupství se svými metropolity mnohem větší samostatnost. A kdybychom se vydali až do antických dob, tam byla každá církevní obec odpovědná sama za sebe,“ říká Kubín.

„Papež má univerzální jurisdikci definitivně až od roku 1870. Lidský život je krátký, proto si myslíme, že je církev neměnnou organizací. Ve skutečnosti byl její vývoj dlouhý – navíc pro historika přímo fascinující. Protože přes všechny zvraty, které papežství prožívalo, nakonec dosáhlo skoro až současné absolutní moci,“ vysvětluje historik.

„A je to vlastně paradox, protože v Evropě prožíváme naopak sekularizaci, papež je hvězdou prvního řádu na celém světě. Dokonce i Donald Trump se nechal umělou inteligencí obléknout do papežského s tím, že by sám papežem být chtěl. Asi proto, že je to lepší, než být americkým prezidentem,“ vtipkuje Kubín.

Oba díly Vertikály s historiky najdete v audiozáznamu, ptá se Naděžda Hávová, dramaturgie Adam Šindelář.