Jaký bude třetí rok války na Ukrajině? Opotřebovávací boje a iniciativa na straně Rusů, shodují se experti

„Po tom, co ukrajinská protiofenziva kulminovala bez dosažení hlavních operačních cílů, jsme v patové situaci. Rusové převzali taktickou iniciativu a snaží se co nejvíc využít situaci, než se ukrajinské síly přeskupí a zkonsolidují. Ukrajinci se připravují na systematickou aktivní obranu, ale mají velké problémy s nedostatkem munice a zřejmě i techniky a personálu,“ odpovídá v anketě generálporučík Pavel Macko, bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky.

A podle odborníků nelze očekávat, že se situace v následujícím roce války nějak dramaticky změní. „Bude asi přetrvávat patová situace, žádná z bojujících stran nebude patrně schopna dosáhnout jednoznačné převahy, i když místy lze předpokládat velmi intenzivní bojovou činnost, srovnatelnou s boji u Bachmutu a Avdijivky,“ předpovídá Richard Stojar, analytik Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně.

Macko a bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se shodují, že iniciativa bude spíše na straně Rusů.

„Ruská strana se bude dále snažit přebírat strategickou iniciativu v celé délce fronty a pokusí se ovládnout Doněckou oblast v jejích administrativních hranicích. Rovněž vyvine tlak i na jižní část Charkovské oblasti, kterou Ukrajina úspěšně osvobodila na podzim 2022. V neposlední řadě se pokusí zahladit výběžek na jižním úseku fronty u obce Robotyně, který vznikl po loňské ukrajinské ofenzivě,“ popsal Bříza.

Všichni experti se shodují, že třetí rok nebude poslední. „Šance, že válka bude ukončena letos, se limitně blíží nule,“ myslí si plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany.

Urychlit konec války by podle nich nepomohly ani dodávky stíhacích letounů F-16. „Ty mohou posílit schopnosti ukrajinského letectva, usnadnit využití již dodaných střel vzduch-země a vzduch-vzduch západní provenience, ale asi nepřinesou nějakou zásadní změnu v konfliktu,“ myslí si Stojar a Macko mu dává za pravdu.

„Neexistuje žádná jediná ‚zázračná zbraň‘, která by tuto válku vyhrála. Není to samostatně ani systém Himars, ani Storm Shadow, ani F-16. Souhrn a kombinace těchto a jim podobných systémů a zbraní však mohou průběh války výrazně ovlivnit a změnit,“ doplňuje je Bříza.

Podle Petráše by ale dodávka moderních letadel měla větší význam. „Letouny F-16 jsou klíčovým požadavkem, naprosto legitimní a oprávněný a to z toho důvodu, aby Ukrajina byla schopná získat vzdušnou nadvládu nad územím, nad kterým se bojuje a v jeho nejbližším okolí. Což nemá,“ myslí si a dodává: „Ukrajina naprosto existenčně potřebuje právě stíhací letouny.“

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál položil expertům tyto čtyři otázky:

Kompletní odpovědi expertů si můžete přečíst níže v článku:

Ukrajinci potřebují výrazně větší zásoby munice, její plynulý přísun, opravu současných a nové dělostřelecké systémy, hodně, hodně moc dronů všech druhů, prostředky radioelektronického boje a ochrany před ním a kvalitní výcvik. Na překonání obranných linií Rusů potřebují víc ženijních odminovacích prostředků a výrazně by pomohla přímá letecká podpora, nebo aspoň tlačit na tu ruskou. Na zlomení vůle Rusů pokračovat ve válce by jim výrazně pomohly prostředky dlouhého dosahu, které jim ale Západ nechce dát. F-16 určitě nerozhodnou válku, ale mohly by výrazně odlehčit těžce bombardované ukrajinské linii tím, že by zatlačily ruské letectvo dál od frontových linií. Můžou výrazně pomoc při případných pokusech o průlom ruské obrany, toto jim chybělo v uplynulém roce.

plukovník generálního štábu v záloze z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany

Situace na bojišti na Ukrajině vypadá za poslední dobu poměrně nezměněně. To znamená, jedná se o poziční konflikt, kdy operační činnost na obou dvou stranách ztratila určitou dynamiku s výjimkou oblasti Avdijivky, kterou dokázaly ruské jednotky obsadit. Ukrajinské jednotky se stáhly a pravděpodobně se přesunuly do oblasti Robotyně. Otázkou je, jestli se plánuje nějaký další útok ve směru na Melitopol s cílem dosáhnout Azovského moře. To bych ale považoval spíš za málo pravděpodobné, to byl jeden z předpokladů neúspěšné ukrajinské protiofenzivy, která de facto skončila s podzimem loňského roku. Takže teď jednotky, které byly staženy z Avdijivky, jsou někde rozmístěny v oblasti Robotyně, ale nějaká aktivní operační činnost na obou dvou stranách není patrná, takže zde máme opět tu situaci, kterou lze charakterizovat jako poziční a opotřebovávací válka. A otázkou je, jaké jsou další operační plány ruské armády a jaké budou plány ukrajinských jednotek i s tím, že teď je tady vrchní velitel ozbrojených sil generál (Oleksandr) Syrskyj, který nahradil generála (Valerije) Zalužného. Takže to, co se bude odehrávat na frontě v dalších dnech, týdnech a měsících, opravdu nelze predikovat, nelze nějakým způsobem říci, to by byly pouhé spekulace.

Tady je stěžejní otázkou a tedy de facto i odpovědí, co očekává Rusko od této invaze. Zdali je to obsazení Ukrajiny jako takové a získání tohoto území pod vojenskou kontrolu, nebo už mnohokráte opakovaná hypotéza, že se jedná pouze o oblast Donbasu a Záporoží. Pokud by to takhle mělo být, tak je tady otázka, zdali Rusko bude v tuto chvíli usilovat pouze o dosažení plné vojenské kontroly nad touto oblastí a k tomu by samozřejmě směřovala i celá strategie Ruské federace. A směřovala by k tomu i ukrajinská strategie, šlo by o to osvobodit toto území, včetně Krymského poloostrova, kdy tento strategický cíl zazněl z úst prezidenta (Volodymyra) Zelenského, ale k tomu by samozřejmě muselo směřovat vše, co k tomu náleží. To znamená, především mít vojenský potenciál, zbraňový potenciál, materiální potenciál, ale samozřejmě i potenciál lidských sil a vojáků, což se Ukrajině v tuto chvíli nedostává.

Letouny F-16 jsou klíčovým požadavkem, naprosto legitimním a oprávněným – nejen že to musí být konkrétně letouny F-16, ale jakékoliv stíhací letouny – a to z toho důvodu, aby Ukrajina byla schopná získat vzdušnou nadvládu nad územím, nad kterým se bojuje a v jeho nejbližším okolí. Což nemá. Nemá to ani Rusko, ale doktrína ruské armády de facto ani nepočítá s tím, že by v místě operace měla být získána nějaká komplexní vzdušná nadvláda. Ale všechny principy válčení a principy operačního umění říkají, že bez vzdušné nadvlády a bez vzdušné podpory pozemním operacím nelze žádnou válku, operaci nebo bitvu vyhrát. A to se potvrzuje i na Ukrajině. Takže Ukrajina naprosto existenčně potřebuje právě stíhací letouny. Ale druhou věcí je, aby měla dostatek vycvičených pilotů, aby měla dostatek této techniky a především, aby tato technika byla patřičnou měrou zakomponována do jednotek vzdušných sil a aby operační plány, které počítají s těmito jednotkami, byly takové, aby došlo ke koordinaci pozemních a vzdušných operací. Takže to je něco, co by Ukrajina potřebovala pro to, aby dokázala minimálně převzít strategickou a operační iniciativu na frontě. A k tomu se samozřejmě váže další vojenský materiál, především zbraňové systémy, dělostřelecké komplety, raketové komplety, dostatek tanků a obrněných vozidel, což je všechno, co Ukrajina v současné době nemá, ale má přislíbeno od západních zemí. Ale co Ukrajina rovněž nemá, je dostatek vojáků, kteří by dokázali vytvořit operační a strategické zálohy, aby velení ukrajinské armády dokázalo zajistit rotaci sil na frontě, kterážto záležitost je v tuto chvíli diskutabilní. Jednotky, které jsou v této chvíli na frontě, jsou tam už dlouho a de facto jsou natolik unavené, že potřeba rotace a obměna sil je naprosto zásadní pro to, aby Ukrajina mohla nějakým způsobem operační iniciativu nastolit a vůbec aby mohla pomýšlet na to, aby vytlačila ruské jednotky z okupovaného území.