Skautské jamboree v Jižní Koreji se připravuje na evakuaci, přibližuje se k němu tropická bouře Khanun

Ke světovému skautskému jamboree v Jižní Koreji se přibližuje tajfun Khanun. Organizátoři proto ve spolupráci s jihokorejskou vládou v pondělí vyhlásili evakuaci celého areálu. Na místě je taky česká výprava, která má 413 členů, většinou jde o děti ve věku 14 až 17 let. Od zpravodaje z místa Soul 8:30 7. srpna 2023

Panika v dějišti jamboree zatím nenastala. Týmy, které mají za výpravy zodpovědnost, mají porady a řeší, jak zajistit, aby byly děti v bezpečí. Pro účastníky bude po celý den pokračovat program – někteří jsou navíc stále mimo areál a nemají se šanci vrátit dřív, než je dovezou organizátoři.

Účastníci se v posledních hodinách pouštějí do věcí, které si nechávali na později. Vyměňují si šátky a narychlo se seznamují, protože vědí, že jsou na jamboree už poslední den. Úterní evakuace už bude čistě technická záležitost.

Na celou českou výpravu na místě dohlíží psycholožka v případě, že by pro někoho situace byla příliš stresující. Zároveň je připravena zasáhnout, pokud by to bylo nutné.

Česká @skaut výprava se připravuje na odjezd z Jamboree. Na místě i zdravotnice a psycholožka výpravy. Řeší se odvoz materiálu i pomoc skautům z Ukrajiny a Slovenska. Obě země mají na Jamboree mnohem méně účastníků, ale taky méně dospělých. Odjezd nařídili organizátoři … pic.twitter.com/CfN5orxk13 — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) August 7, 2023