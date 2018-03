Smrt Kuciaka by měl vyšetřit společný tým slovenské policie a Europolu, doporučují europoslanci

Poslanci Evropského parlamentu, kteří přijeli na Slovensko v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, ve své zprávě doporučí, aby vznikl společný vyšetřovací tým slovenské policie a Europolu. Europoslanci to v pátek řekli na tiskové konferenci na závěr dvoudenní návštěvy na Slovensku, informoval Denník N. Podle europoslankyně Ingeborg Grässleové Slováci teď svým státním institucím nedůvěřují. Bratislava 17:42 9. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanci Ingeborg Grässleová a Claude Moraes, kteří na Slovensko přijeli kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, doporučí, aby vznikl společný vyšetřovací tým slovenské policie a Europolu. | Foto: Martin Mikula | Zdroj: ČTK

„Společný vyšetřovací tým znamená, že by evropští vyšetřovatelé měli přístup ke všem dokumentům a proces by se stal transparentnější," uvedl člen delegace Evropského parlamentu, britský poslanec Claude Moraes. „Doufám, že to dodá prvek mezinárodního tlaku," dodal.

Europol v současnosti podle Denníku N slovenským vyšetřovatelům jen pomáhá, stejně jako například italská či britská policie. Kuciak psal o vazbách italské mafie na některé slovenské politiky.

Německá europoslankyně a předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässleová uvítala, že před časem na své funkce rezignovali tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň a asistentka premiéra Roberta Fica Mária Trošková, o jejichž podnikatelských vazbách na italskou mafii Kuciak psal.

„Snad to nebude jen dočasná rezignace," vyjádřila naději Grässleová. O rezignacích Troškové a Jasaně se přitom dosud mluvilo jako o dočasných - do vyšetření vraždy Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Debata příští týden

Podle europoslankyně Grässleové nemají Slováci v současnosti důvěru ve státní instituce. „Očekáváme, že slovenské orgány zajistí, aby se obnovila," řekla europoslankyně. „Slovensko budeme kontrolovat každých šest měsíců. Berte to jako výhrůžku, berte to jako oznámení, ale budeme to dělat," dodala Grässleová.

Členy delegace Evropského parlamentu jsou kromě Grässleové a Moraese, kteří jsou jejími spolupředsedy, ještě europoslanci Ryszard Czarnecki z Polska, Sophia in't Veldová z Nizozemska, Benedek Jávor z Maďarska a Marco Valli z Itálie.

Na Slovensko přijeli ve čtvrtek, setkali se mimo jiné s prezidentem Andrejem Kiskou, premiérem Ficem a generálním prokurátorem Jaromírem Čižnárem. V pátek také navštívili obec Veľká Mača nedaleko Trnavy, kde byli Kuciak a Kušnírová zavražděni, aby uctili jejich památku.

O zprávě, kterou poslanci vypracují, bude Evropský parlament debatovat příští týden na plenárním zasedání ve Štrasburku.