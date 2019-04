Kuciak byl skutečně dobrý novinář, právě to ho zřejmě zabilo, říká investigativec Soltész

Vyšetřovatelé vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové už zřejmě znají vraha. A pravděpodobně i objednavatele. „Policie to má velmi dobře zdokumentované, má hodně přímých důkazů – hlavně elektronické stopy,“ vysvětluje na Radiožurnálu v rozhovoru s Lucií Výbornou Arpád Soltézs, novinář a také šéf Investigativního centra Jána Kuciaka. Praha 18:15 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stopy, které vyšetřovatelé našli, momentálně vedou až k Mariánu Kočnerovi, kontroverznímu slovenskému podnikateli. „Dokud mu to nedokáže soud, jako o objednavateli vraždy o něm mluvit nemůžeme,“ zdůrazňuje Arpád Soltész. „Je ale obviněný. A to je malý zázrak.“

„Jána Kuciaka jsem znal osobně. Byl to jeden z nejmilejších lidí, co jsem v médiích potkal.“ Arpád Soltész (novinář)

Ján Kuciak se stal velmi silným symbolem. Navzdory tomu, že ho před jeho smrtí znali hlavně kolegové z branže, a to jako velmi nadaného datového analytika.

„Jeho vražda spustila reakci, jakou nikdo nečekal. Říká se, že šlo o protesty srovnatelné s těmi z roku 1989. Byly ale podle všeho ještě masovější.“

Jako by se slovenská společnost probudila. A ukázalo se to i v komunálních a prezidentských volbách. „Jako by si lidé uvědomili, že mají moc, pokud drží spolu a pokud dávají najevo svou vůli v rámci protestů. Právě kvůli protestům musel Robert Fico odstoupit z pozice premiéra nebo Robert Kaliňák z pozice ministra vnitra. Až pak se začalo reálně vyšetřovat.“

Vyšetřovatelský tým tak prý dokázal malý zázrak. V samotném počátku vyšetřování totiž došlo k mnoha chybám. „Byla pokažená obhlídka místa činu, těla se našla pozdě,“ vypočítává Arpád Soltész.

„Takže kdyby se uděloval policejní Oscar, dostal by ho tenhle tým,“ upozorňuje, že se nakonec vyšetřovatelům navzdory úvodním obstrukcím podařilo téměř nemožné.

Likvidace novináře

Také případ Jána Kuciaka ukázal, jak vysoko už organizovaný zločin na Slovensku stihl prorůst. „Nikdo z nás nevěřil, že by na Slovensku v této době byl možný fyzický útok na novináře. Natož vražda,“ zdůrazňuje Arpád Soltész. „90. léta skončila a všichni věděli, že mnohem efektivnějším nástrojem likvidace novináře je právník v na míru šitém obleku.“

„Problém byl ale v tom, že cokoliv Ján napsal, měl tak dobře ozdrojované, že byl schopen to dokázat – třeba i před soudem. A tohle jsme podcenili. Jeho nebylo možné jen tak jednoduše právně zlikvidovat. To, jak byl dobrý, ho možná nakonec zabilo,“ říká Soltész.