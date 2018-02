Zavražděný Kuciak dělal na materiálu o mafii, měl už to téměř hotové, říká novinář, který mu předal podklady

Zavražděný novinář Ján Kuciak před svou smrtí pracoval na článku o buňce italské mafie, která se na Slovensku specializuje na eurofondy a daňové podvody, tvrdí několik slovenských novinářů. Investigativní reportér týdeníku Plus 7 dní Ivan Mego článek původně o působení italské mafie na Slovensku připravoval, svá zjištění po zákazu publikace ale předal právě Kuciakovi. Rozhovor Bratislava 18:45 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Titulky slovenských deníků po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Čeho se týkal materiál, který jste Jánu Kuciakovi předal?

V této fázi je to trošku složitější, protože ještě do noci jsem byl vyslýchán na policii právě v této souvislosti. Já jsem tenhle materiál vyráběl v roce 2016, kdy jsem získal základní informace o propojení státní poradkyně (Mária Trošková, pozn. red.) s rodinou, která funguje na Slovensku a má kořeny v Kalábrii, v italské 'Ndranghetě (zločinecká organizace charakteristická členěním na jednotlivé klany působící na různých územích, pozn.red.). Mým úkolem bylo nějakým způsobem tyhle informace verifikovat.

Podle informací deníku SME se Ján Kuciak v posledních měsících kromě jiného zabýval vztahy blízké spolupracovnice premiéra Roberta Fica Márie Troškové na Antonina Vadalu. Toho italská policie podezřívala ze spolupráce s tamní mafií, stíhání pro nedostatek důkazů ale zastavili. Hlavní státní rádkyně Trošková s Vadalou v letech 2011 a 2012 podnikala ve společné firmě. Podle deníku vypovídal reportér SME o těchto propojeních v souvislosti s Kruciakovou vraždou i před policií. To, že se Kuciak před smrtí zabýval italskou mafii, potvrdilo několik slovenských novinářů. Redakce Aktuality.sk ale poslední text novináře ještě nezveřejnila. Více zde.

Jak daleko jste dospěl?

Mně se to v zásadě povedlo – spojit lidi, kteří žijí na Slovensku s tím, že jsou opravdu lidmi, kteří jsou členy této organizace. Informace o jejich propojení jsem potom měl zájem publikovat. Práce trvala asi tři týdny, a když jsem to celé absolvoval a všechny jsem se pokusil kontaktovat i osobně, tak byl článek zastaven.

Vysvětlili vám, proč zveřejnění těchto informací ve vydavatelství zastavili?

Nikdy mi to nebylo vysvětleno. Nikdo zkrátka neměl zájem se k této věci vracet. Tehdy jsem i já reagoval způsobem, že bych byl nerad využíván na nějaké špinavé práce bez toho, aby to bylo publikováno.

Čím si tedy vysvětlujete, že to nezveřejnili?

Nedokážu si to vysvětlit... Nechci. Víte, asi bych velmi spekuloval. Vůbec si to nedokážu představit. Každopádně ověřil jsem, že lidé, kteří jsou na Slovensku a fungují zde, byli členy rodiny, která opravdu má v italské Kalábrii staletou historii, tam fungují, jsou tam velice známí a mají buňku na Slovensku. Tohle se mi podařilo ověřit i s tím, že ta slečna (Mária Trošková, pozn. red.) asi tři roky pro tyto lidi pracovala.

Myslíte si, že právě odhalení v souvislosti s kalábrijskou mafií mohla být důvodem vraždy vašeho kolegy?

Je to momentálně hlavní nebo jedna z hlavních verzí, se kterými podle mých informací pracuje i policie. Já jsem svá zjištění předal tam, kde mohla být publikována, jelikož jsem cítil zklamání z toho, že se něco udělalo a že by to nemělo jít ven. Předal jsem informace kolegům do Aktuality.sk a Janko na nich pracoval rok a půl. Teď to už měl v zásadě hotové a měli to začít publikovat. Takovou informaci jsem dostal zhruba před dvěma týdny.