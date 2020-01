Spolumajitel Penty Haščák u soudu popřel, že by věděl o chystané vraždě novináře Kuciaka

Spolumajitel Penty Jaroslav Haščák vysvětluje u soudu definici slova je**t a co znamenalo, když mu Marian Kočner měsíc před vraždou #JanKuciak napsal, že pracuje na od*****í č****a. S Kuciakem to prý nemělo nic společného. @iROZHLAS.cz @Radiožurnál @Český rozhlas Plus