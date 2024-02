Fico přitvrzuje, z novinářů dělá opět terče, zaznělo na pietě za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou

„Staré časy jsou zpět,“ říkali organizátoři středečních protestů Za slušné Slovensko. Přesně šest let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové na ně vzpomínali lidé na náměstích ve třech desítkách slovenských měst včetně Bratislavy. A dali znovu najevo nespokojenost s tím, jakým směrem se jejich země ubírá. Od stálého zpravodaje Bratislava 9:46 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzpomínkovým shromážděním na náměstí Slobody si lidé v Bratislavě připomněli šesté výročí vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Je to šest roků od chladnokrevné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Slovensko se tehdy stalo jinou zemí,“ zaznělo mimo jiné na shromáždění v Bratislavě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak si Slovensko připomnělo výročí tragické události, sledoval na místě zpravodaj Ladislav Novák

Datum 21. února se během let stalo nejen pietním časem, ale i dnem bilancování. Veřejnost na občanských protestech po vraždě volala po slušném a spravedlivém Slovensku.

„Vypadalo to nadějně, ale zase se všechno dostalo do starých kolejí. Proto jsme sem přišli, abychom opět měli naději,“ říká na shromáždění lékař Peter.

Podle jeho bratra Jozefa tehdy vražda ukázala, že musí přijít změna: „Je tragédie, že ti, kteří po té změně odešli, jsou zpátky. Je to bohužel na úkor rozdělování společnosti a podněcování nenávisti.“

Ficova reakce?

Kritikou staronového premiéra nešetří ani řečníci. Připomínají, že podle veřejnosti nesl tehdejší premiér Robert Fico za smrt mladé dvojice politickou zodpovědnost, a proto skončil v čele vlády.

Ani šest let po vraždě se prý nepoučil, čte ze společné prohlášení devatenácti šéfredaktorů a šéfredaktorek Beáta Balogová z deníku SME: „Naopak, ještě přitvrzuje. Znovu dělá z novinářů terče a obrací proti nim hněv svých voličů.“

Premiér Robert Fico si Kuciakův odkaz nepřipomíná. Na sociální síti Facebook obvinil média a opozici, že oběti zločinu zneužívají k politickému boji před prezidentskými volbami.

Stejně to vidí i ministři jeho vlády, například šéf státní kasy Ladislav Kamenický. „Toto téma se zneužívalo v minulosti a dál se zneužívá. Myslím, že by všichni měli uctít jejich smrt, ale nedělejme z toho velké politické téma,“ poznamenal ministr.

Vašečka: Dnešní Slovensko? Energii v ulicích nahradila blbá nálada. Naděje na normální stát hasne Číst článek

„Pokud někdo vraždu politizuje, tak je to právě Robert Fico,“ tvrdí Peter Bárdy, šéfredaktor serveru Aktuality, pro který Kuciak pracoval.

„Robert Fico si na tom dělal politické body. Byl to on, kdo ještě na jaře 2018 mluvil o vlivu George Sorose a tvrdil, že to celé organizuje Soros a že občanská společnost je v podstatě koupená,“ připomíná Bárdy.



Slovensko ale podle něj udělalo krok dopředu. Dnes už podle něj není nutná vražda, aby lidé vyrazili do ulic dát najevo svou nespokojenost.

Slovensko si připomína šest let od smrti Jana Kuciaka a jeho snoubenky | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia