Klíčový svědek k vraždě Kuciaka: Zsuzsová mě denně bombardovala dotazy, kdy už to bude

V úterý odpoledne před soudem vypovídal první pravomocně odsouzený v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové Zoltán Andruskó. Ten se k účasti na vraždě přiznal již loni a uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu. Původně navrhovaný desetiletý trest vězení soud v prosinci označil za nespravedlivý, Andruskó nakonec přistoupil k dohodě o odnětí svobody v délce 15 let. Pezinok 15:31 14. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obviněná Alena Zsuzsová přichází v doprovodu stráže do jednací síně specializovaného trestního soudu v Pezinku. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Andruskó figuroval jako prostředník mezi zadavatelem vraždy a jejími vykonavateli. Podle obžaloby mu Zsuzsová slíbila za zprostředkování vraždy odpuštění dluhu 20 tisíc eur (505 tisíc korun) a vyplatila odměnu dalších 50 tisíc eur (1,26 milionu korun), z níž Andruskó část použil na vyplacení nájemných vrahů.

Andruskó podle Denníku N na začátek své výpovědi řekl, že se chce poškozeným rodinám omluvit. „Je mi to strašně líto, co se stalo. Nevím, jak to napravit, to se asi nedá, ale udělám všechno pro to, abych dal věci do pořádku. Se svojí výpovědí, samozřejmě,“ řekl.

K soudu dorazil Zoltán Andruskó -klíčový svědek a zároveň pátý spolupachatel. Na jeho výpovědi stojí velká část obžaloby. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz @CRoPlus pic.twitter.com/MvySd7ip88 — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) January 14, 2020

Odsouzený muž dále řekl, že se s Alenou Zsuzsovou zná 8 nebo 9 let. Seznámit se měli přes server Pokec.sk, milostný poměr mezi sebou neměli. Častěji vídat se pak začali v roce 2016 a později. „Řekla mi, že se pan Kočner chystá do politiky, že chce založit stranu Cieľ, pomáhal jsem jí, půjčil jsem jí dodávku. Oni si z potravinových bank sehnali potraviny po záruce a rozdávali je po vesnicích sociálně slabším lidem. Zneužili údaje těchto lidí. Zapsali si jméno a číslo občanky každého, kdo balíček dostal,“ řekl.

Neuskutečněná vražda

Podle Andruskóových slov mu Zsuzsová řekla, že má Kočner problémy, protože ho vyšetřuje policie. Měla zmínit i to, že Kočnera většinou vyšetřoval prokurátor Maroš Žilinka. „Někdy začátkem podzimu 2017 mi zavolala a dala mi do ruky 20 tisíc eur (500 tisíc korun). To měla být záloha na odstranění pana prokurátora.“ Zsuzsová podle něj chtěla, aby v zahraničí sehnal někoho, kdo Žilinku zabije.

Kdo vám dal právo sáhnout na životy našich dětí? ptala se obžalovaných matka Kuciakovy snoubenky Číst článek

Andruskó v zahraničí neuspěl, a tak poté, co se po vraždě podnikatele Petra Molnára setkal se Szabóem a Marčekem, zadal vraždu prokurátora Žilinky jim. Ta se ale nakonec neuskutečnila, poté chtěl tedy podle svých slov Andruskó Zsuzsové peníze vrátit. Tehdy prý poprvé přišla řeč na Jána Kuciaka.

Bombardovala mě

„Alena mě denně bombardovala, kdy už to bude. Měl jsem s ní nepříjemná setkání. Když jsem jí nezvedal telefon, přišla za mnou, ačkoliv jsem měl schůzku s obchodní partnerkou,“ vypověděl Andruzskó.

Poté, co Szabó a Marček vraždu spáchali, měli se vrátit za Andruszkóem. Ten tvrdí, že tehdy nevěděl, kdo z nich střílel. Po uskutečnění vraždy měl Andruszkó napsat přes Threemu Zsuzsové zprávu, že dostal defekt, což byl signál, že se vražda uskutečnila. Když jí další den řekl o tom, že byla zavražděna i Martina Kušnírová, měla podle jeho výpovědi Zsozsová zuřit. „Byla naštvaná, že zabili i Martinu, říkala, že půjde za panem Kočnerem a že až se vrátí, ozve se. Do oběda se ozvala a dala mi peníze. 50 tisíc eur na ruku.“

Zsuzsová před soudem vinu popřela a Andruskóovu výpověď zpochybňuje. „Marian Kočner si u mě nikdy žádnou vraždu neobjednal. A nikdy se ani nechoval tak, jako by chtěl někomu ublížit,“ pronesla během pondělního líčení.