Proces s obžalovanými z vraždy Kuciaka pokračuje. Vypovídat budou příbuzní a zprostředkovatel vraždy

Ostře sledované hlavní líčení se čtyřmi obžalovanými v případu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové pokračuje. V úterý dopoledne budou vypovídat příbuzní zavražděného páru. Během odpoledne pak předstoupí před soud i pátý obviněný, zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó. Aktualizujeme Pezinok 9:39 14. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatica Kušnírová, matka partnerky zavražděného novináře Jána Kuciaka. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Před soudem v pondělí stanuli všichni čtyři obžalovaní z Kuciakovy vraždy, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Během pondělního líčení se k vraždě novináře a jeho partnerky přiznal Miroslav Marček. U soudu také popsal, jak přesně v únoru 2018 k vraždě došlo.

Řekl, že vstoupil do dvora domu a čekal v letní kuchyni, až Kuciak přijde domů. „Poté se spolu vrátili pan Kuciak i paní Kušnírová. Chvíli jsem čekal, dokud se nenaskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla, když slečna Kušnírová šla na toaletu. Zaklepal jsem na dveře. Otevřel pan Kuciak, jeho jsem zasáhl do hrudi. Naneštěstí jsem uviděl, že je tam ještě jedna osoba. Ona (Kušnírová) vběhla do kuchyně, já jsem šel za ní a tam jsem zasáhl i ji,“ uvedl Marček. Dodal, že vraždu chtěl uskutečnit již 19. února, ale Kuciak nebyl v domě sám.

Marček se v průběhu své výpovědi omluvil rodinám zavražděných. „Nic nedokáže nahradit to, co jsme vám vzali,“ vzkázal jim.

Klíčová výpověď

Další obžalovaní v případu podnikatel Marián Kočner a Alena Zsuzsová, na rozdíl od Marčeka, svou vinu v pondělí u soudu odmítli. Kočner přiznal pouze vinu v části obžaloby týkající se nedovoleného ozbrojování. Zsuzsová pak popřela, že by si vraždu u Andruskóa objednala.

Zoltán Andruskó je prvním pravomocně odsouzeným v celé kauze. K účasti na vraždě se již dříve přiznal a loni uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu. Původně navrhovaný desetiletý trest vězení soud v prosinci označil za nespravedlivý, Andruskó nakonec přistoupil k dohodě o odnětí svobody v délce 15 let. Podle slovenských médií je právě jeho výpověď klíčová, protože z objednávky vraždy usvědčuje Kočnera a Zsuzsovou.

Zsuzsová před soudem vinu popírá a Andruskóovu výpověď zpochybňuje. „Marian Kočner si u mě nikdy žádnou vraždu neobjednal. A nikdy se ani nechoval tak, jako by chtěl někomu ublížit,“ pronesla během pondělního líčení.

Zavražděný podnikatel

Pondělního přelíčení se kromě obžalovaných účastní i pozůstalí po Jánu Kuciakovi, Martině Kušnírové a po podnikateli Peteru Molnárovi, který byl zavražděn na konci roku 2016.

Marček během líčení přiznal, že společně se Szabóem chtěli Molnára přepadnout v jeho domě. Podle prokurátora je podnikatel přistihl, načež ho Marček podle svého doznání dvakrát střelil do hlavy. Szabó ale jakoukoliv účast na mužově vraždě odmítá.

Advokát, který zastupuje sestru zavražděného podnikatele Silvii Molnárovou, potvrdil, že jeho klientka chce uplatnit nárok na škodu za majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou by měli zaplatit právě Marček a Szábo.

Matka zavražděné Martiny Kušnírové Zlatica Kušnírová žádá náhradu škody za pohřeb své dcery a za nemajetkovou újmu ve výši milion eur (přibližně 25 milionů korun). V případě, že odškodné získá, jej podle slov svého advokáta věnuje dětskému domovu a nemocnici.

Těm, kteří ji za nárokování peněz kritizují, vzkázala, že si to s nimi velmi ráda vymění. Kušnírová také řekla, že těžce nese skutečnost, že to, co se stalo jejím blízkým, musí prožívat stále znovu a znovu.