Kdo vám dal právo sáhnout na životy našich dětí? ptala se obžalovaných matka Kuciakovy snoubenky

Ta v úvodu uvedla, že pracuje jako profesionální rodič v dětském domově. Uvedl to slovenský Denník N.

Zlatica Kušnírová poté směrem k obžalovaným vznesla dotaz, kdo jim dál právo sáhnout na život Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Soudkyně ji upozornila, aby mluvila směrem k soudu. „Také mají děti, dcery – kdo jim tedy dal právo pro jejich špinavé peníze něco takového udělat?“ reagovala Kušnírová.

Posléze vylíčila dobu před tím, než se o smrti své dcery dozvěděla. Řekla, že pár chtěl v pondělí 26. února jet kvůli svatbě na východní Slovensko. „Ján tam mě nějaké vyřizování na dva dny, asi 80 kilometrů od nás.“

Dále mluvila o tom, jak se pár seznámil. Toho, že má Martina přítele, si prý všimla o Vánocích v roce 2012 nebo 2013. Její dcera si tehdy neustále s někým dopisovala po telefonu.

Moc koukáš na kriminálky

Kušnírová hovořila o práci své dcery. Řekla, že Martina i o prázdninách chodila na brigádu na archeologické vykopávky, protože na tom nebyli finančně nejlépe. „Byla spokojená, užívala si to. Když přinesla domů nějaký artefakt, byla nadšená. Ptala jsem se jí, co to je, a ona, že je to čtyři tisíce let stará sekerka. Odmalička měla ráda dějepis,“ zavzpomínala matka.

Řeč přišla také na výhrůžky, které měl údajný objednavatel vraždy Marian Kočner cílit na Kuciaka. Kušnírová zmínila nahrávku, kterou jim Kuciak pustil při své promoci a na níž mu Kočner říká, že se bude zajímat o jeho rodinu a hledat na něj špínu.

Přiznala, že se o děti bála, ale že jí dcera tehdy řekla, že fantazíruje a příliš sleduje detektivky.

V sále také došlo ke krátkému rozhovoru mezi Zlaticou Kušnírovou a obžalovanou Alenou Zsuzsovou. Ta se ženy zeptala, na základě čeho ji obviňuje ze smrti dcery. „Kvůli tomu, co je ve spise,“ reagovala Kušnírová.

Zsuzsová se také zeptala, jestli Kušnírové něco říká pojem presumpce neviny.

„Při vší úctě k bolesti, chápu ji jako matku, která přišla o své dítě. Je evidentní, že to, že jsem obžalovaná, považuje paní Kušnírová za důkaz mé viny,“ dodala Zsuzsová, která podle prokuratury objednávku vraždy zprostředkovala.

Na dotaz obhájce rodičů Jána Kuciaka, jaký měla Kušnírová s dcerou vztah, matka odpověděla, že Martina byla úžasné dítě. „Nikdy v životě s ní nebyly problémy, akorát jsem své děti učila, aby se vždy bily za pravdu a vždy každému pomáhaly,“ řekla se slzami v očích.

U soudu zazněla i otázka, jak se o smrti dcery dozvěděla. „Syn mi to nechtěl říct. Nechtěla jsem si to připustit, dokud jsem ji neměla zakrvácenou v náručí.“

Otec Jozef Kuciak

Po Zlatici Kušnírové začal výslech otce zavražděného novináře Jozefa Kuciaka. Podobně jako Kušnírová i on mluvil o tom, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová měli mít v Petržalke svatební zařizování. Kuciak také uvedl, že první, co ho napadlo, bylo, že za vraždou stojí Kočner. Myslel si to proto, že k vraždě došlo krátce poté, co podnikatel Kuciakovi vyhrožoval.

Jana a Jozef Kuciakovi, rodiče zavražděného novináře Jána Kuciaka, sedí v jednací síni specializovaného trestního soudu v Pezinku. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Syn se mu podle jeho slov snažil vysvětlit, že se není čeho obávat, protože veškeré informace a podklady ke své práci čerpá z veřejně dostupných zdrojů. Podle něj všechno začalo, když se Kuciakovi podařilo usvědčit Kočnera ze lži před televizními kamerami.

„Byl jsem strašně překvapený, co si někdo může dovolit,“ řekl novinářův otec. „První tři dny jsem byl paralyzovaný, nevím nic, matně si vzpomínám na nějaké věci,“ popsal Kuciak období bezprostředně po vraždě.

„Janko byl velmi klidný, nevyhledával konflikty, radši se jim vyhýbal. Byl to dobrák, pracovitý, od malička pomáhal,“ popisoval Kuciak starší svého syna. Také řekl, že ačkoliv se se synem názorově rozcházeli, měli spolu pěkný vztah.

Vražda otřásla Slovenskem

Ján Kuciak a Martina Kušnírová byli zavražděni ve svém domě ve Veľké Mači nedaleko Trnavy 21. února 2018. Likvidace investigativního novináře a jeho snoubenky v únoru 2018 vyvolala v zemi mohutné protivládní demonstrace, které vyústily v demisi tehdejšího premiéra a předsedy Smeru Roberta Fica.

Před soudem stanuli všichni čtyři obžalovaní. Oni i prokurátor odmítli možnost uzavřít dohodu o vině a trestu, která by umožnila uložit podezřelým výměnou za doznání nižší trest. Kočnerovi, Zsuzsové, Marčekovi a Szabóovi hrozí 25 let vězení až doživotí. Policie původně jako vraha označila Tomáše Szabóa, později se ke střelbě ale přiznal Miroslav Marček.

V jeho případě tak nebude probíhat běžné dokazování a líčení se omezí pouze na stanovení trestu. Marček se doznal také k vraždě podnikatele Petera Molnára z roku 2016, která je rovněž projednávána během nynějšího procesu.