Vražda, která změnila Slovensko. Před třemi lety zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou

Před třemi lety byl zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová. V jejich domě je zastřelil dnes odsouzený bývalý voják Miroslav Marček. Soud s pachateli ale ještě není u konce. Přesto se už teď dá říct, že události okolo neštěstí změnily životy mnoha lidí, ať už v nich hráli jakoukoliv roli. Bratislava 10:34 21. února 2021

Tibor Gašpar jako první oznamoval, že se Ján Kuciak s Martinou Kušnírovou stali obětí vraždy, tehdy mu začínaly jeho poslední dny v čele slovenské policie, Pod tlakem veřejnosti musel na funkci rezignovat, dnes je ve vazbě kvůli obvinění z korupce. Funkce posléze opouštěli mnozí, včetně premiéra Roberta Fica, naopak tehdejšího prezidenta Andreje Kisku přiměla celospolečenská krize v politice zůstat.

Poslechněte si reportáž Pavlíny Nečáskové

Andrej Kiska po odchodu z funkce založil stranu Za lidi a volby jí zajistily místo v parlamentu. Kiska se pár měsíců poté ale stáhnul ze strany i veřejného života. Strana Za Lidi je sice součástí vládní koalice, ale poslední průzkumy ukazují, že dnes by se už do parlamentu zřejmě nedostala.

Vražda vyvolala obrovské protesty v jejichž čele stála skupina mladých lidí a jedním z nich byl i Juraj Šeliga. Lídr hnutí Za Slušné Slovensko nakonec vyměnil pódia na náměstí za řečnický pultík Národní rady v pozici místopředsedy parlamentu.

Boj za vyšetření vraždy Kuciaka a Kušnírové se odehrával na politické scéně, v ulicích, ale hlavně na policii a u soudu. Muž, který vystupoval za rodinu zabitého novináře, bývalý ministr spravedlnosti Daniel Lipšic, už ale pozůstalé zastupovat nebude, před pár dny složil přísahu a stal se speciálním prokurátorem.

Lipšic se tak postavil do čela instituce, která měla případ Jána Kuciaka na starosti. Specializovaný trestní soud poslal do vězení zatím tři z pěti obžalovaných a rozhodl, že na to, že si vraždu novináře objednal Marian Kočner, nemá dostatek důkazů a zprostil ho viny.

Kočner je ve vězení za falšování směnek televize Markíza a o tom, zda se nějak podílel na úkladné vraždě investigativního reportéra, bude rozhodovat až Nejvyšší soud.