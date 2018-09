Šéf zavražděného Jána Kuciaka: Jsem optimista. Věřím, že policie může být na stopě pachatele

Slovenská policie ve čtvrtek ráno při razii zadržela několik lidí. Podle informací tamních médií i vyjádření politiků a právních zástupců jde o podezřelé z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. O tom jak celou věc krátce po informaci o zásahu vidí, mluvil Radiožurnál s Petrem Bárdym, šéfredaktorem portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval. Bratislava 9:50 27. 9. 2018 (Aktualizováno: 11:16 27. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie stráží vchod do budovy redakce portálu Aktuality.sk, ve které pracoval zavražděný novinář Ján Kuciak | Foto: Jozef Jakubčo/SME | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jaké jsou vaše informace o policejní razii? Co se zatím o možných pachatelích ví?

Zatím víme jenom to, že na jihu Slovenska uskutečnila elitní složka slovenské policie razii, při které zadržela osm osob a mezi nimi by mohl být teoreticky i vrah Jána a Martiny.

Slováci v diskusích na sociálních sítích vyjadřuji naději, ale i pochybnosti o vyšetřování kauzy. Důvěra ve státní aparát je od masivních protestů zjevně narušena. Jak to vnímáte vy? Je tohle ranní oznámení naděje pro Slovensko?

Obecně nejsem zastáncem velké kritiky institucí, spíš jsem pro to, aby se kritizovali jednotlivci, kteří jsou přímo odpovědní za to, že instituce jsou v takovém stavu důvěryhodnosti nebo nedůvěryhodnosti, jak je tomu dnes. A tak je to i se slovenskou policii. Já jsem od začátku vyšetřování tvrdil, že policii důvěřuji, že v ní znám množství špičkových odborníků. Během vyšetřování vraždy Jána a Martiny se od začátku setkávám s vyšetřovateli, kteří mají velmi vysokou kvalitu a jsou opravdu odborníky. Stejně je to s dozorujícími státními zástupci, kteří dohlíží na to, aby vražda byla řádné vyšetřena.

Tedy nemám pochybnosti o tom, že v řadech policie pracuje množství špičkových odborníků, kteří chtějí, aby se vražda Jána a Martiny vyšetřila. I proto jsem dnes při tom všem, co se kolem toho děje, optimista. Nemám více informací, než máte vy nebo všichni ostatní, ale poté, jaké mám zkušenosti s dohlížejícím státním zástupcem i s většinou vyšetřovatelů, kteří přímo na vraždě pracují, věřím, že policie je možná na stopě pachatele.

Očekáváte, že policie například ještě během čtvrtka zveřejní další informace?

Upřímně? Já jsem při nedávné tiskovce státního zastupitelství řekl, že pokud nemluví o tom, že má nějaká zjištění, kvůli tomu, aby nebylo vyšetřování zmařené, tak jsem rád. Respektují to. Pokud ale zatajuje informace kvůli tomu, že nic nemá, tak mě to mrzelo. Stejně k tomu přistupuji i dnes. Pokud policie vyhodnotí tuhle událost, že o ní nechce informovat, protože by to mohlo ohrozit vyšetřování, budu to jako novinář i jako šéfredaktor webu, kde Ján Kuciak pracoval, absolutně respektovat.

Pokud zvolá tiskovku, protože to bude považovat za dobré rozhodnutí, tak to bude dobrá zpráva, protože odznějí informace, které by i nás mohly upokojit.