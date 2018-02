Redakce zveřejní poslední text zavražděného novináře. Je o italské mafii, spekulují média

Portál Aktuality.sk chce co nejdřív zveřejnit poslední práci zavražděného reportéra Jána Kuciaka. V médiích se spekuluje, že šlo o článek týkající se italské mafie, který měl vést k zavraždění novináře. Podle slovenské policie ale tyto dohady jen ztěžují její práci. Situaci na Slovensku sleduje Radiožurnál. Bratislava 7:20 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie stráží vchod do budovy redakce portálu Aktuality.sk, ve které pracoval zavražděný novinář Ján Kuciak | Foto: Jozef Jakubčo/SME | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Investigativní novinář Tom Nicholson řekl Denníku N, že Ján Kuciak momentálně pracoval na článku o italské mafii, která údajně na východě země čerpá eurofondy a vyváží je zpátky do Itálie.

Redaktor týdeníku Plus 7 dní tvrdí, že Kuciakovy poskytl informace o tématu, protože on sám na něm pracovat nemohl. Spolu s redaktorem deníku SME, který pracoval na podobném tématu, už byli oba u výslechu na policii.

Informaci o mafii citovaly další deníky, včetně českých. Policejní prezident Tibor Gašpar ale vyzval novináře ve vysílání TA3 v tomto ohledu ke zdrženlivosti.

„To všechno ztěžuje policii práci. Já bych poprosil, pokud novináři mají nějaké informace, ať raději přijdou a v první řadě je řeknou nám,“ uvedl.

Znalost toho, na čem Kuciak pracoval, přitom může policii velmi pomoct. „Těch verzí je více, můžeme se možná odrazit od toho, na čem právě Kuciak pracoval. To může být základ, kde se máme ubírat a kdo může být za tím,“ dodal Gašpar.

S Kuciakovým posledním článkem se ale veřejnost seznámí možná už velmi brzy. Vedení portálu Aktuality.sk ho chce zveřejnit, jak nejdřív to půjde.

Co se o vraždě už ví

Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar v pondělí na tiskové konferenci uvedl, že došlo „pravděpodobně k dvojnásobné úkladné vraždě“, při které zemřel novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina K.

Vražda se odehrála v rodinném domě ve Velké Mači. Mladý pár v obci s 2700 obyvateli nemovitost zakoupil teprve nedávno. Těla obou policie našla v neděli po 22.30 v rodinném domě poté, co se na ní obrátila matka partnerky. Ta nedokázala kontaktovat dceru, naposledy s ní mluvila ve čtvrtek.

Hlídka na místě přes okno uviděla ležící tělo a s přivolanými záchrannými složkami vešla do domu. „U každého člověka byla nalezena jedna střelná rána, u družky novináře zřejmě do hlavy, u novináře do hrudi,“ řekl Gašpar. „Z dostupných informací se jeví, že nejpravděpodobnější verzí je motiv, který souvisí s investigativní činností novináře,“ dodal.

Předpokládá se, že vražda se stala mezi čtvrtkem a nedělí, přesný čas určí pitva. Generální prokurátor Jaromír Čižnár podle Denníku N v pondělí odpoledne uvedl, že pár byl zavražděn ještě ve čtvrtek.